Almanya Başbakanı Merz Çin'e Ziyaret Ediyor

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikası ve tek taraflı siyasi adımlarının transatlantik ittifakında çatlaklara yol açtığı bir dönemde Çin'i ziyaret ediyor.

Xinhua'nın haberine göre, Başbakan Merz, 3 günlük ziyaret için bugün Pekin'e geldi. Alman lideri, havalimanında Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun Meycün karşıladı.

Merz, Mayıs 2025'te göreve geldiğinden bu yana Çin'e ilk ziyaretini yapıyor.

Ziyarette, mevkidaşı Li Çiang ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek olan Merz, başkent Pekin'in yanı sıra Hangcou şehrinde de temaslarda bulunacak.

Merz, Pekin'de Çin'in eski imparatorluk sarayı Yasak Şehir'i ve Alman otomotiv devi Mercedes Benz ile rüzgar türbini üreticisi Siemens Energy'nin merkezlerini ziyaret edecek.

Pekin'in ardından Hangcou şehrinde geçecek olan Merz, burada Çinli robotik firması Unitree'nin merkezini gezecek.

Güvenlik, jeopolitik ve ticaret

ABD'nin tarife politikalarının yol açtığı belirsizlikler, Çin ile istikrarlı ekonomik ilişkiler kurmayı Almanya için daha önemli hale getiriyor. Alman Başbakan'a geniş katılımlı bir iş heyetinin de eşlik etmesi beklenen ziyaretin gündemini, temelde ekonomik konuların oluşturacağı öngörülüyor.

Trump'ın Grönland'ı ilhak etme isteği ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümünde Avrupa'yı dışlayan tutumunun transatlantik ittifakında yol açtığı çatlaklar da ziyareti jeopolitik açıdan önemli kılıyor.

Almanya Federal Hükümeti Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Merz'in ziyaretinde, Çinli muhataplarıyla güvenlik, jeopolitik, ticaret ve insan hakları konularını tartışmayı planladığını, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da gündemde olacağını açıklamıştı.

Batılı liderler, ABD'nin baskısına karşı yüzünü Çin'e çeviriyor

Başbakan Merz, ABD Başkanı Trump'ın tarife politikası ve tek taraflı siyasi adımlarıyla Batılı müttefiklerini yabancılaştırdığı bir dönemde, Çin'i ziyaret eden son Batılı liderler kervanına katıldı.

İspanya Kralı 6. Felipe'nin Kasım 2025, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Aralık 2025'teki ziyaretlerinin ardından bu yıl İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Kanada Başbakanı Mark Carney, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Pekin'i ziyaret etmişti.