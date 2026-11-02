Almanya Başbakanı Merz, gösterilerdeki şiddete hoşgörü gösterilmeyeceğini söyledi - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Merz, gösterilerdeki şiddete hoşgörü gösterilmeyeceğini söyledi

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 31 Ekim'de 30'dan fazla kentteki gençlik gösterilerinde çıkan şiddete tepki göstererek sokaklarda şiddete yer olmadığını söyledi. Merz, polise saldıran ve dükkanları yağmalayan suçluların yasaların tüm sertliğini hissedeceğini belirtti.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, 31 Ekim'de ülkenin farklı kentlerinde gençlerin düzenlediği gösterilerde çıkan olaylara tepki göstererek, şiddetin sokaklarda yeri olmadığını söyledi.

Alman Haber Ajansının haberine göre Merz, partisinin, basına kapalı ilçe başkanları toplantısında konuştu.

Almanya'nın çeşitli kentlerinde hafta sonu düzenlenen gösterilerdeki şiddet olaylarına değinen Merz, "Şiddetin sokaklarımızda yeri yok. Burada hükümet hoşgörü göstermeyecek." ifadesini kullandı.

Merz, suçluların yasaların tüm sertliğini hissedeceğini belirterek, "Polise ve güvenlik güçlerine saldıranlar ve dükkanları yağmalayanlar özgürlüğümüze saldırıyor, toplumla ve gençlerin haklı çıkarlarıyla alay ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Polise teşekkür eden Merz, gösterilere katılan gençlerin büyük çoğunluğunun da barışçıl bir şekilde eylem yaptığını söyledi.

Merz, gençlerin siyasete ilgi duyduğuna ve gelecekleri konusunda endişeli olduklarına işaret ederek, gençlere iyi bir gelecek sağlamak ve onlara düzgün yönetilen bir ülke devretmek istediklerini dile getirdi.

Başbakan Merz, yaşlanan toplumun yükünün genç kuşağa bırakılamayacağını ifade etti.

Eğitim ve konut alanlarında eksikliklerin bulunduğunu aktaran Merz, bu konuların "çalışma listesinin" üst sıralarında yer aldığını kaydetti.

Gençlerin düzenlediği gösterilerde olaylar çıkmıştı

Almanya'da "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifi 31 Ekim'de Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln'ün de aralarında bulunduğu 30'dan fazla kentte gösteriler düzenlemişti.

Gençler sosyal harcamalardaki kesintileri, artan yaşam maliyetlerini ve hükümetin askerlik düzenlemelerini protesto etmiş, bazı kentlerde olaylar çıkmıştı.

Frankfurt kentindeki gösterilerde dükkanların camlarının kırıldığı ve yağmalama olayları yaşandığı belirtilmişti.

Berlin, Köln, Hamburg ve Stuttgart kentlerindeki gösterilere polisin müdahale ettiği, eylemciler ile polis arasında arbede yaşandığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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