Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna görüşmelerinde Avrupalıların yer almasını istedi - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna görüşmelerinde Avrupalıların yer almasını istedi

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya ile yapılacak Ukrayna müzakerelerinde Avrupalıların da masada bulunması gerektiğini söyledi. Merz, Abu Dabi'deki görüşmelerden olumlu sinyaller aldığını ancak hala uzun bir yol olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya ile yapılacak Ukrayna müzakerelerinde Avrupalıların da masada bulunması gerektiğini söyledi.

Merz, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 9. Zirvesi öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılan görüşmelerden bazı olumlu sinyaller aldığını belirten Merz, bunun da Amerikalılarla birlikte Avrupa'da gerçek anlamda barış düzenine ulaşma şansının bulunduğu anlamına geldiğini ifade etti.

Merz, ancak hala uzun bir yol olduğunu ve bu yolun birlikte yürünmesi gerektiğini dile getirdi.

Moskova'dan Dublin'e geçecek olan ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner ile yapılacak görüşmeden ne beklediği sorusuna Merz, "Öncelikle Rus hükümetinin, Rusya Devlet Başkanı'nın (Vladimir Putin) artık ortak görüşmeler yapılmasını kabul etmesini bekliyorum. Masada Ukrayna oturmalı, Avrupalılar oturmalı, Amerikalılar oturmalı ve elbette Rusya. Ondan sonra bu konuda görüşme yapma imkanı var." yanıtını verdi.

Başbakan Merz, zirvede Avrupa Birliği'ni (AB) kimin temsil edeceğini de ele alacaklarını belirterek AB'de kendini kanıtlamış formatların bulunduğunu ancak bu konunun kapalı kapılar ardında konuşulacak bir mesele olduğunu söyledi.

Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Polonya'dan oluşan 5'li grubun bu konuda ortak hareket ettiğine, ayrıca E3 (Almanya, Fransa, İngiltere) formatının da bulunduğuna dikkati çeken Merz, "Böyle kalması için bir sorun görmüyorum. Önemli olan, Rusya'nın müzakere masasına oturması ve görüşmeye hazır olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin temsiline dair, "Bir kişi mi olması gerekiyor?" sorusu üzerine Merz, burada kişilerin değil Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmeye hazır olup olmamasının önemli olduğu yanıtını verdi.

AST Zirvesi'nde AB bütçesi ile Ukrayna'ya yönelik desteğin finansmanının da ele alınacağını anlatan Merz, bunun Avrupa'nın ortak görevi olduğunu, 2027'deki açığın kapatılması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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