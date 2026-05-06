Almanya Başbakanı'ndan ABD'ye İran eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya Başbakanı'ndan ABD'ye İran eleştirisi

06.05.2026 01:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Friedrich Merz, ABD'nin İran müzakerelerinde aşağılandığını savundu ve süreci eleştirdi.

(ANKARA) - Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin, İran ile yürüttüğü müzakerelerde "Tahran tarafından aşağılandığını" öne sürdü. Merz, Trump yönetiminin İran karşısında müzakere sürecinde geri planda kaldığını savundu.

Marsberg'de öğrencilerle bir araya gelen Merz, İranlı müzakerecilerin süreci etkili şekilde yönettiğini belirterek, "İranlılar açıkça çok yetenekli müzakereciler ya da daha doğrusu müzakere etmeme konusunda çok ustalar; Amerikalıların İslamabad'a gidip hiçbir sonuç alamadan geri dönmelerini sağlıyorlar" dedi.

Merz, "Bir bütün olarak bir ülke, İran yönetimi tarafından, özellikle de Devrim Muhafızları tarafından aşağılanıyor. Bunun en kısa sürede sona ermesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise bir gün önce ABD merkezli televizyon kanalı Fox News'e verdiği demeçte, "Tüm kartlar bizde" diyerek, İran'ın görüşmek istemesi halinde ülkesiyile temas kurabileceğini söylemişti.

Trump yönetiminin İran ile dolaylı görüşmeler için yürüttüğü diplomatik süreçte son olarak ABD'li müzakerecilerin, Pakistan başkenti İslamabad'a yapması planlanan ziyaretin iptal edildiği, iki hafta önceki görüşmelerde ise ilerleme sağlanamadığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı'ndan ABD'ye İran eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 03:06:15. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı'ndan ABD'ye İran eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.