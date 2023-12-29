Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, İsrail'in Savaş Kabinesi Üyesi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Scholz görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki halkın insani durumunun sürdürebilir bir şekilde iyileştirilmesi ve sivil halkın korunması için her türlü çabanın gösterilmesi ihtiyacının devam ettiğini vurguladı.

Scholz, çatışmanın bölgesel olarak yayılmasını önlemenin önemine dikkati çekerek, bu bağlamda sürdürdüğü diplomatik temaslara işaret etti.

İsrailli Bakan Gantz da Şansölye'ye, Gazze'deki ve İsrail'in kuzey sınırındaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.