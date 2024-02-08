Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna\'ya destek konusunda Avrupa ülkeleri ve ABD\'nin yeterli olmadığını söyledi

Güncel

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya destek konusunda Avrupa ülkeleri ve ABD'nin hala yeterli olmadığını, dolayısıyla birlikte daha fazlasını yapmanın bir yolunun bulunması gerektiğini söyledi.

Scholz, ABD'ye hareketi öncesi havalimanında yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'da büyük bir yıkıma neden olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın gerçekten de kendisini var gücüyle savunduğunu bildiklerini belirten Scholz, "Ancak bunu sürdürebilmesi için desteğe ihtiyacı var. Şu ana kadar Avrupa'dan vadedilenler ve ABD Kongresi kararlarıyla vadedilenler hala yeterli değil. Dolayısıyla birlikte daha fazlasını yapmanın bir yolunu bulmalıyız." dedi.

"Bu destek yeterince uzun sürecek ve yeterince büyük olacaktır"

ABD Başkanı Joe Biden ile Avrupa'nın ve aynı zamanda ABD'nin Ukrayna'ya desteğini nasıl istikrarlı hale getirebileceği konusunu da istişare edeceklerini kaydeden Scholz, şunları dile getirdi:

"Ukrayna'ya kendisini savunma fırsatı vermek ve aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı'na çok net bir sinyal göndermek için birlikte çalışarak gerekli olanı yapmamızın zamanıdır yani desteğimizin azalmayacağına dair bir sinyal. Bu destek yeterince uzun sürecek ve yeterince büyük olacaktır. Gelecek günlerde ve aylarda birlikte vermemiz gereken mesaj budur."

Şansölye Scholz, Avrupa ile ABD arasındaki transatlantik ortaklığın ve ülkesiyle ikili ilişkilerin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu yönde ileriye dönük gerekli adımları birlikte istişare etmenin kendi güvenlikleri açısından da önemli olduğunu dile getirdi.

İsrail'in yanında durmak gibi ortak sorumluluklarının bulunduğunu savunan Scholz, bölgede kalıcı barışı mümkün kılabilmek için gerekli perspektiflerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Scholz, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözümün gerekliliğini ve insani yardımların Gazze'ye ulaşmasının önemini vurguladı.