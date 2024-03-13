Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Taurus füzeleri gönderilmesine karşı çıktı - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Taurus füzeleri gönderilmesine karşı çıktı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Taurus füzelerinin gönderilmesine karşı olduğunu belirtti. Scholz, Alman askerlerinin Ukrayna dışında konuşlandırılmasını istemediğini ve uzun menzilli silah sistemlerinin tedarik edilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Kiev yönetimine güvendiğini ve Ukrayna'nın Almanya'ya güvendiğini söyleyen Scholz, masum Ukrayna halkının meşru müdafaasının desteklenmesinin görevleri olduğunu ifade etti.

13.03.2024 17:55
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede uzun süredir gündemde olan 500 kilometre menzile sahip Taurus füzelerinin Ukrayna'ya verilmesi taleplerine bir kez daha karşı çıktı.

Federal Mecliste (Bundestag) milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Scholz Ukrayna'ya Taurus füzesi gönderilmesine karşı olduğunu belirterek konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamaları yineledi.

Şansölye Scholz, Avrupa'da ve NATO'da kendisiyle aynı görüşü paylaşan diğer tüm liderler gibi Almanya'nın bu savaşa dahil olmasını engelleme sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Scholz, "Benim için, Alman askerlerinin Ukrayna dışında konuşlandırılmasını da içerecek olsa dahi uzun menzilli silah sistemleri tedarik etmek (Taurus) söz konusu olamaz. Başbakan olarak aşmak istemediğim bir çizgi. Nerenin hedef alındığı, nereye ateş edildiği, nerenin vurulduğu ile ilgili konularda Alman askerlerinin dahli olmamalıdır." dedi.

Kiev yönetimine güvenmediği ve Ukraynalıların söz konusu füzeleri Moskova'ya saldırmak için kullanabileceklerinden korktuğu için Taurus füzelerinin teslimatını engellediğini iddia eden muhalefet milletvekillerinin eleştirilerini reddeden Scholz, "Ukrayna'ya güveniyoruz, bu nedenle Almanya, Avrupa ülkeleri arasında açık ara en büyük silah tedarikçisidir, bu büyük bir güvendir ve şunu da eklemek isterim ki Ukrayna, Almanya'ya güvenmektedir çünkü Avrupa'da kendilerine bu ülke kadar çok ve güvenilir destek sağlayan başka bir ülke olmadığını fark etmişlerdir. Avrupa'da, Ukrayna için en çok çaba sarf eden ülkede böyle bir tartışmanın yapılıyor olması oldukça dikkat çekicidir" dedi.

Scholz masum Ukrayna halkının meşru müdafaasının desteklenmesinin görevleri olduğunu söyledi.

"Silah tedarik etmenin savaşa dahil olmak anlamına geldiği" gibi bir söylemde kimsenin bulunmadığını ifade eden Scholz, "Ancak Fransa ve Büyük Britanya'da yapıldığı şekliyle bizim için mümkün değil. Bunu bir kez daha tekrarlayacağım. Bana göre bu (Taurus) çok geniş kapsamlı bir silah. Hedeflerin kontrolünü kaybetmemenin önemi göz önüne alındığında, bu silahlar Alman askerleri konuşlandırılmadan kullanılamazdı ve ben bunu reddediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Taurus füzeleri gönderilmesine karşı çıktı - Son Dakika

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