Almanya Başbakanı Scholz, sel felaketi yaşanan Saarland eyaletini ziyaret etti

Güncel

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, şiddetli yağış sonucu sel ve su baskınlarının yaşandığı Saarland eyaletini ziyaret etti.

Scholz, Saarland Eyaleti Başbakanı Anke Rehlinger ile Saabrücken yakınlarındaki Kleinblittersdorf beldesinde incelemelerde bulundu.

Vatandaşlarla konuşan ve yetkililerden önlemlere ilişkin bilgi alan Scholz yaptığı açıklamada, burada doğanın nasıl bir güce sahip olduğunun ve nasıl bir yıkıma neden olabileceğinin görüldüğünü belirtti.

Bu tür olaylara her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Scholz, burada hem devletin kurumları hem de siviller arasındaki işbirliğinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü anlattı.

Scholz, şimdi acil yardımın ön planda olduğunu belirterek, "Acil durum ve tehlike durumu ortadan kalktıktan sonra ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için ne yapılması gerektiği konusunda birbirimizle istişare etmemiz gerekecek." dedi.

Böyle bir doğal afetle ilk kez karşı karşıya kalınmadığını ifade eden Scholz, bu yüzden şimdi nelerin yapılması gerektiğine bakacaklarını kaydetti.

Eyalet Başbakanı Rehlinger de, Saarland'ın 36 saatten beri olağanüstü durumda olduğunu kaydetti.

Hasara ilişkin henüz net bilgiye sahip olmadıklarını, ancak büyük zararın oluştuğunun kabul edilmesi gerektiğini aktaran Rehlinger, "Sabah saatlerinden bu yana yağışlar azaldı. Daha az yağmur yağıyor. Bunu, durumu kontrol altına almak için kullanacağız." diye konuştu.

Rehlinger, selden ve su baskınlarından etkilenenlere yardım edileceğini kaydetti.

Saarland eyaletinde başta Saarbrücken kenti olmak üzere birçok bölgede yağış sonucu oluşan su baskınları ve sel nedeniyle çok sayıda bina boşaltıldı.

Ottweiler şehir merkezi de tamamen sular altında kaldı ve elektrikler kesildi.

Saarbrücken'e bağlı Russhütte ilçesinde ve Neunkirchen bölgesinde insanlar evlerinden botlarla tahliye edildi.

Ülke basınında yer alan görüntülerde nehir ve derelerin su seviyesinin arttığı ve caddelerdeki araçların sular altında kaldığı görülüyor.

Rheinland-Pfalz eyaletinde Trier-Saaburg bölgesinde de su baskınları yaşanırken ağaçlar devrildi ve evlerin bodrum katlarını su bastı.