Almanya Başbakanı Scholz, sel felaketi yaşanan Saarland eyaletini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya Başbakanı Scholz, sel felaketi yaşanan Saarland eyaletini ziyaret etti

Almanya Başbakanı Scholz, sel felaketi yaşanan Saarland eyaletini ziyaret etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, şiddetli yağış sonucu sel ve su baskınlarının yaşandığı Saarland eyaletini ziyaret etti. Scholz, incelemelerde bulunarak vatandaşlarla konuştu ve önlemler hakkında bilgi aldı. Acil yardımın ön planda olduğunu belirten Scholz, doğal afetle ilgili nelerin yapılması gerektiğine bakacaklarını söyledi. Eyalet Başbakanı Rehlinger ise hasarın büyük olduğunu ve yardım edileceğini açıkladı.

18.05.2024 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, şiddetli yağış sonucu sel ve su baskınlarının yaşandığı Saarland eyaletini ziyaret etti.

Scholz, Saarland Eyaleti Başbakanı Anke Rehlinger ile Saabrücken yakınlarındaki Kleinblittersdorf beldesinde incelemelerde bulundu.

Vatandaşlarla konuşan ve yetkililerden önlemlere ilişkin bilgi alan Scholz yaptığı açıklamada, burada doğanın nasıl bir güce sahip olduğunun ve nasıl bir yıkıma neden olabileceğinin görüldüğünü belirtti.

Bu tür olaylara her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Scholz, burada hem devletin kurumları hem de siviller arasındaki işbirliğinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü anlattı.

Scholz, şimdi acil yardımın ön planda olduğunu belirterek, "Acil durum ve tehlike durumu ortadan kalktıktan sonra ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için ne yapılması gerektiği konusunda birbirimizle istişare etmemiz gerekecek." dedi.

Böyle bir doğal afetle ilk kez karşı karşıya kalınmadığını ifade eden Scholz, bu yüzden şimdi nelerin yapılması gerektiğine bakacaklarını kaydetti.

Eyalet Başbakanı Rehlinger de, Saarland'ın 36 saatten beri olağanüstü durumda olduğunu kaydetti.

Hasara ilişkin henüz net bilgiye sahip olmadıklarını, ancak büyük zararın oluştuğunun kabul edilmesi gerektiğini aktaran Rehlinger, "Sabah saatlerinden bu yana yağışlar azaldı. Daha az yağmur yağıyor. Bunu, durumu kontrol altına almak için kullanacağız." diye konuştu.

Rehlinger, selden ve su baskınlarından etkilenenlere yardım edileceğini kaydetti.

Saarland eyaletinde başta Saarbrücken kenti olmak üzere birçok bölgede yağış sonucu oluşan su baskınları ve sel nedeniyle çok sayıda bina boşaltıldı.

Ottweiler şehir merkezi de tamamen sular altında kaldı ve elektrikler kesildi.

Saarbrücken'e bağlı Russhütte ilçesinde ve Neunkirchen bölgesinde insanlar evlerinden botlarla tahliye edildi.

Ülke basınında yer alan görüntülerde nehir ve derelerin su seviyesinin arttığı ve caddelerdeki araçların sular altında kaldığı görülüyor.

Rheinland-Pfalz eyaletinde Trier-Saaburg bölgesinde de su baskınları yaşanırken ağaçlar devrildi ve evlerin bodrum katlarını su bastı.

Kaynak: AA

Olaf Scholz, Almanya, Doğal Afetler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz, sel felaketi yaşanan Saarland eyaletini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
15:22 Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı
15:14 SADAT, Nijer’e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı SADAT, Nijer'e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı
15:10 Yok böyle bir para Galatasaray’da Fenerbahçe derbisine tarihi prim Yok böyle bir para! Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine tarihi prim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 18:55:44. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Scholz, sel felaketi yaşanan Saarland eyaletini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement