Almanya Başbakanı Scholz, su baskınları yaşanan bölgeyi ziyaret etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Saksonya Anhalt eyaletinde su baskınlarının yaşandığı bölgeye ziyarette bulundu.

Scholz, Çevre Bakanı Steffi Lemke ve Saksonya Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff ile bölgeyi helikopterle havadan inceledi.

Daha sonra Sangerhausen kentinde yetkililerden su baskınları ve önlemler konusunda bilgi alan Scholz, Helme Nehri çevresinde incelemeler yaptı.

Scholz, burada yaptığı açıklamada, sellere karşı herkesin dayanışma içinde çalıştığını görmekten memnun olduğunu söyledi.

Almanya'da su baskınları ve sürekli yağmurun bir sorun olduğunu gördüklerini belirten Scholz, "Bu nedenle hazırlıklı olmamız, hazırlıklı kalmamız ve bu durum sona erdiğinde, gerekli olan her şeyi yapabilmemiz gerekiyor." dedi.

Öte yandan, bazı tepkili vatandaşlar, Başbakan Scholz'a "Suçlusun", "Geldiğin gibi git" ve "Politikalarınız yalanlar üzerine kurulu" şeklinde bağırdı.

Scholz ise kendine bağıranlara cevap vermeden yürümeye devam etti.

Almanya'da son dönemdeki yağışlar, özellikle Aşağı Saksonya ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde dere ile nehirlerdeki su seviyesinin artmasına, baraj ve bentlerin dolmasına yol açtı.

İtfaiye ile Alman Teknik Yardım Kurumu ekipleri ve gönüllüler, kum torbalarıyla bölgede su baskınlarına karşı önlem almaya çalışıyor.