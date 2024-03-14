Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un telefonla görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu ele aldığı bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Scholz, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki siyasi, askeri ve insani duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Son dönemdeki Rus saldırıları hakkında Scholz'a bilgi veren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Alman hükümetine özellikle Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeye yönelik askeri desteği için teşekkür etti.

Almanya Başbakanı Scholz da Rusya'nın devam eden saldırıları karşısında Ukrayna ile "sarsılmaz dayanışma" içinde olduğunu yineledi, Avrupalı ve uluslararası ortaklarla yakın koordinasyon içinde Almanya'nın Ukrayna'yı askeri alanda da desteklemeyi sürdüreceği güvencesini verdi.???????