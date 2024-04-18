Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'ye 60 kilo dönerle geliyor - Son Dakika
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'ye 60 kilo dönerle geliyor

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye\'ye 60 kilo dönerle geliyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Türkiye'ye yapacağı ziyarette ikram için Berlin'den 60 kilo döner götüreceği öğrenildi. Türkiye'ye gelecek heyette bulunan dönerci Arif Keleş, "Cumhurbaşkanlığı makamından böyle bir davet gelmesi elbette gurur verici. 3 günlük gezide benim de bulunmamı istediler, çok mutlu oldum" dedi.

18.04.2024 12:19
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in 22-24 Nisan'daki Türkiye ziyaretinde ikram için Berlin'den 60 kilogram döner götürüleceği belirtildi. Berlin'de döner dükkanı işleten ve Türkiye'ye gidecek heyette bulunan Arif Keleş, 22 Nisan akşamı İstanbul'da Cumhurbaşkanı Steinmeier'in vereceği davette döner ikramında bulunacağını söyledi.

"BÖYLE BİR DAVET GELMESİ GURUR VERİCİ"

Keleş, Steinmeier'in heyetine davet edilmekten mutlu olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı makamından böyle bir davet gelmesi elbette gurur verici. Üç günlük gezide benim de bulunmamı istediler, çok mutlu oldum" dedi. Yaklaşık 40 yıldır Berlin'de döner dükkanları bulunduğunu ifade eden Keleş, "Dedemden bu yana üçüncü kuşak olarak Berlin'de döner dükkanımız var. İstanbul'a dönerimizin yanında soslarımızı da kendimiz götürüyoruz." diye konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'ye 60 kilo dönerle geliyor
Türk döner ustası Arif Keleş.

"STEINMEIER KENDİSİ DE SERVİS YAPMAK İSTİYOR"

Cumhurbaşkanı Steinmeier ile döner kesmeyi planladıklarını aktaran Keleş, "Edindiğim bilgiye göre Sayın Cumhurbaşkanı Steinmeier kendisi de biraz servis yapmak istiyor." ifadesini kullandı. Dükkanlarına Alman milli takımı futbolcularının da geldiğini belirten Keleş, "Antonio Rüdiger altyapıda futbol oynarken bizim dükkandan döner alırdı. Sonra milli takım oyuncularıyla döner yemek istemişler ve onları buraya getirdi. Daha sonraları Real Madrid takımı geldiğinde buraya, otelde onlara döner ikramında bulunduk." dedi.

FİYATIN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN SCHOLZ'DAN YARDIM İSTEMİŞ

Almanya'da döner sektörünün 7 milyar avroluk cirosu bulunduğuna dikkati çeken Keleş, ülkede son zamanlarda dönere zam gelmesinin ardından konunun Başbakan Olaf Scholz'a kadar ulaştığını, sosyal medyadan fiyatın düşürülmesi için Scholz'dan yardım dahi istendiğini vurguladı. Keleş, dönerin Almanya'da hazır yemek sektöründe birinci sırada yer aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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