Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in 22-24 Nisan'daki Türkiye ziyaretinde ikram için Berlin'den 60 kilogram döner götürüleceği belirtildi. Berlin'de döner dükkanı işleten ve Türkiye'ye gidecek heyette bulunan Arif Keleş, 22 Nisan akşamı İstanbul'da Cumhurbaşkanı Steinmeier'in vereceği davette döner ikramında bulunacağını söyledi.
Keleş, Steinmeier'in heyetine davet edilmekten mutlu olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı makamından böyle bir davet gelmesi elbette gurur verici. Üç günlük gezide benim de bulunmamı istediler, çok mutlu oldum" dedi. Yaklaşık 40 yıldır Berlin'de döner dükkanları bulunduğunu ifade eden Keleş, "Dedemden bu yana üçüncü kuşak olarak Berlin'de döner dükkanımız var. İstanbul'a dönerimizin yanında soslarımızı da kendimiz götürüyoruz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Steinmeier ile döner kesmeyi planladıklarını aktaran Keleş, "Edindiğim bilgiye göre Sayın Cumhurbaşkanı Steinmeier kendisi de biraz servis yapmak istiyor." ifadesini kullandı. Dükkanlarına Alman milli takımı futbolcularının da geldiğini belirten Keleş, "Antonio Rüdiger altyapıda futbol oynarken bizim dükkandan döner alırdı. Sonra milli takım oyuncularıyla döner yemek istemişler ve onları buraya getirdi. Daha sonraları Real Madrid takımı geldiğinde buraya, otelde onlara döner ikramında bulunduk." dedi.
Almanya'da döner sektörünün 7 milyar avroluk cirosu bulunduğuna dikkati çeken Keleş, ülkede son zamanlarda dönere zam gelmesinin ardından konunun Başbakan Olaf Scholz'a kadar ulaştığını, sosyal medyadan fiyatın düşürülmesi için Scholz'dan yardım dahi istendiğini vurguladı. Keleş, dönerin Almanya'da hazır yemek sektöründe birinci sırada yer aldığını sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye'ye 60 kilo dönerle geliyor - Son Dakika
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Fırat Görgel başkanlığında ilk kez toplandı. Nisan ayı olağan toplantısında gündem maddeleri okundu ve başkanvekilleri, divan katipliği, encümen ve ihtisas komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Ayrıca Tarihi Kentler Birliği ve Sağlıklı Kentler Birliğine üye seçimleri de gerçekleştirildi. Görgel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın yeniden imar ve inşa edilmesi noktasında tüm belediye başkanları ve meclis üyelerine teşekkür etti ve bu sorumluluğun layıkıyla yerine getirileceğine inandığını belirtti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından düzenlenen İklim Değişikliği Afet Yönetimi Projesi Kapanış Konferansı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konferansta, iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi vurgulandı ve 2053 hedeflerine ulaşmak için daha fazla çalışma gerektiği belirtildi. Ayrıca, Türkiye'nin farklı meteorolojik afetlere hazır olması gerektiği vurgulandı ve iklim değişikliğinin neden olduğu afetlere karşı önlemler alındığı ifade edildi.
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, M.A. yönetimindeki motosiklet ile sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.A. ve motosiklette bulunan E.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aksaray'da estetik operasyonları ameliyat gibi göstererek kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattığı iddia edilen doktor ile 2 kişi tutuklandı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda, doktorun estetik operasyonları sağlık ameliyatı gibi göstererek haksız şekilde para talep ettiği ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık çalışmanın ardından doktor ve iş yeri sahibi 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde üst üste 3 kez şampiyon olan İbrahim Bölükbaşı, 2021'de altın kemer almayı hak etti. Ancak müsabakaların 2020'de Kovid-19 nedeniyle durdurulması sebebiyle ödülü verilmemişti. Sporcu, durumu yargıya taşıdı ve altın kemerin kendisine verilmesi kararı çıktı. Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, noter huzurunda Bölükbaşı'na ödülünü teslim etti. Bölükbaşı, altın kemeri çocuklarının eğitimi için kullanacağını belirtti.
Pütürge Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Belediye Başkanı Mikail Sülük başkanlığında ilk kez toplandı. Meclis üyelerinin görev dağılımı yapıldı ve yeni dönemde yapılacak projeler hakkında bilgi verildi.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi yönetimi, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarette, şubenin faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve sporun birleştirici yönü vurgulandı. Vali Tavlı, Samsun'un doğal ve kültürel güzelliklerini spor turizmiyle tüm dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti.
Kocaeli Valiliği tarafından başlatılan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi kapsamında Gölcük ilçesinde dönem sonu galası düzenlendi. Gölcük Kazıklı Kervansarayı'nda gerçekleşen programa Vali Seddar Yavuz da katıldı. Vali Yavuz, Türk kültürünün sevgi medeniyeti olduğunu vurgulayarak, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Programda öğrencilerin hazırladığı halk oyunu gösterisi de büyük beğeni topladı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan (Saha Cumhuriyeti) ile ilişkilerinin dinamik bir şekilde geliştiğini söyledi. Tokayev, Yakutistan Başkanı Aysen Nikolayev'i kabul ederek, karşılıklı ticaret hacmindeki artışın bu ilişkilerin bir göstergesi olduğunu belirtti. Yakutistan Günleri etkinliği kapsamında düzenlenen görüşmede tarım, madencilik, dijitalleşme ve turizm alanlarında işbirliği konuları ele alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?