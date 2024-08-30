Almanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika
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Almanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü resepsiyonu düzenlendi

Almanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

30.08.2024 20:17
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Almanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Silahlı Kuvvetler ve Kara Ataşesi Albay Gediz Gedizgil'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Berlin'de görev yapan yabancı misyonların temsilcileri, askeri ataşeler ve Türk sivil toplumun temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Alman milli marşının okunmasıyla başlayan resepsiyonda Büyükelçi Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

TSK'nın tanıtım filminin de gösterildiği resepsiyonda konuşma yapan Şen, Türk ordusunun, 1922'de Dumlupınar'da düşman birliklerine karşı Kurtuluş Savaşı'nın son muharebesini kazandığını ve ülkeyi işgalcilerden kurtardığını anlattı.

Şen, bu zaferin bağımsızlık yolundaki mazlum milletlere de ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

TSK'nın gücüne işaret eden Şen, "Silahlı kuvvetlerimiz terörle mücadelede, ülkenin savunmasında ve sınırlarımızın ve çıkarlarımızın korunmasında en iyi sigortamızdır. Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO ortaklarımız için de güvenilir bir müttefik ve uluslararası barışı koruma misyonlarının değerli bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Gedizgil de bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı 30 Ağustos 1922'deki Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü gurur ve sevinçle kutladıklarını söyledi.

Albay Gedizgil, bu Büyük Zafer'in kazanıldığı günün TSK Günü olarak da kutlandığına işaret ederek, bunun kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

TSK'nın ülkenin güvenliği ve savunması için gerekli tüm tedbirleri aldığını vurgulayan Gedizgil, "Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik öngörüleri sayesinde Türkiye son yıllarda savunma ve güvenlik alanlarında önemli ilerlemeler kaydetmiş, bölgesinde ve dünyada etkili bir konuma gelmiştir." diye konuştu.

Gedizgil, TSK'nın dünyanın en güçlü, en aktif ve en saygın orduları arasında yer aldığını belirterek, Türkiye'nin bugün yurt içinde ve milli düzeyde çok çeşitli sektörlerde ihtiyaç duyulan teknolojileri geliştirdiğini, ürettiğini ve çok sayıda ülkeye ihraç ettiğini anlattı.

Albay Gedizgil, Türkiye'nin savunma sanayii kabiliyetlerini dost ve müttefik ülkelerle de paylaştığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika

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