Almanya'da 35 Ton Kokain Ele Geçirildi, 7 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Almanya'da 35 Ton Kokain Ele Geçirildi, 7 Kişi Gözaltına Alındı

Almanya'nın Hamburg Limanı'nda geçen yıl yapılan operasyonda 35 ton kokain ele geçirildiği, bu operasyona bağlı olarak yapılan diğer operasyonlarla 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Düsseldorf Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 2023'te gerçekleştirilen operasyonda rekor düzeyde kokainin ele geçirildiği ve operasyonla bağlantılı olarak Hamburg, Berlin, Bavyera ve Aşağı Saksonya dahil çeşitli federal eyaletlerde 7 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Müfettişlerin ayrıntıları pazartesi günü düzenlenecek basın toplantısıyla duyuracağı ifade edildi.

14.06.2024 17:49
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Almanya'nın Hamburg Limanı'nda geçen yıl yapılan operasyonda 35 ton kokain ele geçirildiği, ilk aşamada kamuoyundan gizlenen bu operasyona bağlı diğer operasyonlarla 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Düsseldorf Savcılığınca yapılan açıklamada, 2023'te düzenlenen operasyonda 35 ton kokainin ele çeçirildiği belirtildi.

Rekor düzeyde kokainin ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, operasyonla bağlantılı yapılan polis baskınlarında Hamburg, Berlin, Bavyera ve Aşağı Saksonya dahil çeşitli federal eyaletlerde 7 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Müfettişlerin konuyla ilgili ayrıntıları pazartesi günü düzenlenecek basın toplantısıyla duyuracakları ifade edildi.

Kaynak: AA

Aşağı Saksonya, Bavyera, Almanya, Berlin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da 35 Ton Kokain Ele Geçirildi, 7 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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