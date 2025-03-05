Almanya'da 500 Milyar Euro'luk Yatırım Anlaşması - Son Dakika
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Almanya'da 500 Milyar Euro'luk Yatırım Anlaşması

CDU/CSU ve SPD, savunma harcamalarını artırmak ve altyapı yatırımları için 500 milyar euro fon kurdu.

05.03.2025 07:16
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Almanya'da, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) temsilcileri, daha yüksek savunma harcamaları için anayasada borç freninin gevşetilmesi ve altyapı alanlarında acilen ihtiyaç duyulan yatırımlar için 500 milyar avroluk fon kurulması konusunda anlaştı.

Ülkenin yeni hükümeti kurmasını beklenen partilerin anlaşmasına göre, savunma ve altyapı için milyarlarca dolarlık kredi sağlanacak. 10 yıllık da altyapı harcamaları için 500 milyar avroluk yeni bir özel fon oluşturulacak.

Ayrıca, partiler, 2009'da yürürlüğe giren ve bütçe açığının ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 0,35'ini geçmemesi kuralı getirerek hükümetin borçlanmasını sınırlayan "borç freninin" belirli savunma harcamaları için gevşetilmesi konusunda da anlaştı. Anlaşmayla, eyaletlere daha fazla borç alma fırsatı verilecek.

Söz konusu anlaşmayı kurulacak hükümette başbakan olarak görev alması beklenen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder ve SPD'nin eş başkanları Lars Klingbeil ve Saskia Esken ile basın toplantısında duyurdu.

Merz, Almanya'da altyapı alanlarında acilen ihtiyaç duyulan yatırımlar için 500 milyar avroluk fon kurulması ve borç freninin gevşetilmesi konusunda CDU/CSU ve SPD partileri arasında anlaşma sağlandığını söyledi.

Avrupa'nın savunmasının güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Merz, "Tehdit karşısında ne gerekiyorsa yapmalıyız. Kıtamızda özgürlüğümüze ve barışa yönelik tehditler göz önüne alındığında, ne gerekiyorsa artık savunmamız için de geçerli olmalı." ifadelerini kullandı.

GSYH'nin yüzde 1'ini aşan savunma harcamaların ülkenin borç freninden muaf tutulacağını belirten Merz, Alman ekonomisinin kısa sürede istikrarlı bir büyüme yoluna dönmesi için altyapının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Merz, "Bunun için gerekli fonlar yalnızca federal hükümetin, eyaletlerin ve belediyelerin mevcut bütçelerinden finanse edilemez." dedi.

Friedrich Merz, CDU/CSU ve SPD meclis grubunun, borç freninin gevşetilmesi konusunda gelecek hafta Federal Meclisin alt kanadına anayasa değişikliği önergesi sunacağını bildirdi.

Koalisyon hükümeti kurmaya yönelik ön görüşmeleri mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediklerini anlatan Merz, CDU/CSU ve SPD temsilcilerinin bütçe, göç, rekabet, iç güvenlik ve göç konularında daha fazla karar almak üzere 6-7 Mart'ta görüşmelere devam edeceklerini aktardı.

Almanya'nın 2024'teki GSYH'si baz alındığında, yüzde 1'ini aşan savunma harcamaların ülkenin borç freninden muaf tutulması, yaklaşık 45 milyar avronun üzerindeki tüm harcamaları kapsıyor.

CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, "Önümüzdeki görevlerin büyüklüğünün farkındayız ve gerekli ilk adımları ve kararları almak istiyoruz." sözlerine ekledi.

Yeni hükümeti zorlu bir ekonomi ortamı bekliyor

Bu arada, 1990'da iki Almanya'nın yeniden birleşmesinden bu yana en büyük ekonomik krizle karşı karşıya olan ülkede kurulacak hükümeti zorlu bir ekonomi gündemi bekliyor.

Alman ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Böylece ekonomi, Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçüldü. Ekonomi, 2023'te yüzde 0,3 daralmıştı.

Ülke ekonomisi, en son 2002-2003 döneminde iki yıl art arda resesyon yaşamıştı.

Ekonomistler ve Alman iş dünyası da dünyada krizlerin arttığı bir dönem yaşandığını belirterek hızlı bir şekilde hükümetin kurulması ve ekonomide gerekli reformların yapılması çağrısında bulunuyor.

Ülkede yeni hükümetin ekonomi gündeminde borç freninin istikrar odaklı bir şekilde yeniden düzenlenmesi, ulaşım altyapısının yenilenmesi, kamu yönetiminin dijitalleştirilmesi, savunma harcamalarının artırılması, enerji dönüşümü, dijitalleşme ve yüksek kiralar gibi zorlu konular başı çekiyor.

ABD'de Donald Trump yönetimi, Avrupa ve Ukrayna'daki güvenlik yatırımlarını azaltmaya hazırlanırken Avrupa ülkeleri yüz milyarlarca avroluk ek savunma fonlarını harekete geçirmeye çalışması dikkati çekiyor.

Trump Ukrayna'ya yapılan tüm askeri yardımların durdurulması kararı alarak, Avrupa ülkelerin savunma harcamalarını artırmaya zorlamıştı.

"Avrupa tarihi bir değişimin ortasında"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bir sonraki olası Alman hükümetinin büyük mali teşvik planlarını açıkladığını belirterek, CDU/CSU ve SPD'nin siyasi liderlerin Alman siyasetinde ve politikalarında önemli bir değişimi ortaya koyduklarını kaydetti.

Her iki partinin de önemli finansman konularında anlaşarak resmi koalisyon görüşmelerinin önündeki olası engelleri kaldırdığını ifade eden Brzeski, "Ayrıca son Alman hükümetinden önemli bir ders aldılar. Koalisyonda mali konuları açıkça tartışmamak eninde sonunda geri teper. Dolayısıyla bugünkü açıklama akıllıca bir hamle ve sağlam bir hükümet koalisyonu kurma yönündeki güçlü niyeti göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Brzeski, altyapı fonu ve borç frenindeki değişikliğin Alman ekonomisine fayda sağlayacağına işaret ederek, 500 milyar avroluk bir altyapı fonunun acil ihtiyaç duyulan yatırımları karşılayarak hem kısa vadeli ekonomik destek sağlayacağını ve hem de Alman ekonomisinin uzun vadeli büyüme potansiyelini artıracağını ifade etti.

Carsten Brzeski, "Sonuç olarak Avrupa tarihi bir değişimin ortasında. Son birkaç günde yaşanan gelişmeler, bir sonraki muhtemel Alman hükümetini, ekonomi için nihayet daha iyi yılların başlangıcını işaret edebilecek bir mali paket açıklayarak tarihi bir hamle yapmaya zorladı." yorumunu yaptı

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savunma, Almanya, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da 500 Milyar Euro'luk Yatırım Anlaşması - Son Dakika

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