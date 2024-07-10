Almanya'da AfD Milletvekili Björn Höcke'nin dokunulmazlığı kaldırıldı - Son Dakika
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Almanya'da AfD Milletvekili Björn Höcke'nin dokunulmazlığı kaldırıldı

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Thüringen Eyalet Meclisi Milletvekili Björn Höcke'nin dokunulmazlığı, Gera Savcılığının talebiyle kaldırıldı. Höcke'nin, Alman devletini aşağıladığı gerekçesiyle yaptığı bir konuşma nedeniyle soruşturma yapılacak.

10.07.2024 15:55
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Almanya'da Gera Savcılığının talebiyle aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Thüringen Eyalet Meclisi Milletvekili Björn Höcke'nin dokunulmazlığının kaldırıldığı bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Thüringen Eyalet Meclisinin Adalet Komisyonu, Höcke'nin dokunulmazlığını kaldırdı. Böylelikle Höcke hakkında soruşturma yapılmasının yolunu açtı.

Höcke'nin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden Gera Savcılığının, AfD milletvekilinin 3 Ekim 2022'de Gera'da yaptığı bir konuşmada, Alman devletini aşağıladığı gerekçesiyle soruşturma yürüteceği ifade edildi.

Devletin ve sembollerinin aşağılanmasını suç sayan Alman Ceza Kanununa göre bir toplantıda Federal Almanya Cumhuriyeti'ne, eyaletlere veya anayasal düzene hakaret eden ya da alenen aşağılayan kişilere 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

AfD'de aşırı sağın en radikal temsilcilerinden biri olan, partinin Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanlığını da yapan Höcke'nin daha önce de dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Höcke son olarak Halle Eyalet Mahkemesinde iki kez hakim karşısına çıkmış ve "anayasaya aykırılık teşkil eden ve terör örgütlerine ait slogan kullandığı" gerekçesiyle toplam 16 bin 900 avro para cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da AfD Milletvekili Björn Höcke'nin dokunulmazlığı kaldırıldı - Son Dakika

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