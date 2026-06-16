Almanya'da AfD'nin Oy Farkı 9 Puan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da AfD'nin Oy Farkı 9 Puan

16.06.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankete göre AfD'nin oy oranı %29'a yükseldi, CDU/CSU'nun oy oranı ise %20'ye düştü.

Almanya'da yapılan anket, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ile hükümetin büyük ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri arasındaki oy farkının 9 puana yükseldiğini ortaya koydu.

YouGov şirketinin 12-15 Haziran'da 2 bin 154 katılımcıyla yaptığı ankete göre, AfD'nin oy oranı, bir ay öncesine nazaran 1 puan artarak yüzde 29'a yükseldi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz liderliğindeki koalisyon hükümetinin büyük ortağı CDU/CSU'nun oy oranı ise 2 puan azalarak yüzde 20'ye geriledi.

Böylelikle AfD ile CDU/CSU arasındaki oy farkı 9 puana yükselirken, CDU/CSU'nun oy oranı Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Yeşillerin oy oranı bir ay öncesine göre 1 puan artarak yüzde 14'e çıktı.

Hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oy oranı mayıstaki ankete göre 1 puan azalarak yüzde 12'ye geriledi.

Sol Partinin oy oranı da 1 puan artarak yüzde 12 oldu.

Almanya'da 23 Şubat 2025'te yapılan erken genel seçimde yüzde 28,6 oy oranıyla sandıktan birinci çıkan CDU/CSU ile seçimi yüzde 16,4 ile üçüncü sırada tamamlayan SPD arasında Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz liderliğinde 6 Mayıs 2025'te koalisyon hükümeti kurulmuştu.

AfD, erken genel seçimde yüzde 20,8 oy alarak sandıktan ikinci sırada çıkmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Almanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da AfD'nin Oy Farkı 9 Puan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir
Brezilya’da skandal Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı Brezilya'da skandal! Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı
Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar Apartmanda yaşarken villaya taşınmış Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar! Apartmanda yaşarken villaya taşınmış
Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı
Dünyadan ABD ve İran mutabakatına destek yağdı: Bölgesel barış için tarihi adım Dünyadan ABD ve İran mutabakatına destek yağdı: Bölgesel barış için tarihi adım
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

15:12
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
14:50
Montella’dan Paraguay öncesi radikal karar İki yıldız kulübeye çekiliyor
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor
14:42
Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump’ın dedikodusunu yaparken yakalandı
Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı
14:41
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı’yı çılgına çevirdi
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
11:33
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 15:16:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Almanya'da AfD'nin Oy Farkı 9 Puan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.