Almanya'da AfD Partisi Konferansına Karşı Gösteri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da AfD Partisi Konferansına Karşı Gösteri Düzenlendi

Almanya'nın Köln kentinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin bir lisede düzenlediği konferansa karşı okul önünde düzenlenen gösteriye yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Gösteride AfD'nin ve ırkçılığın eleştirildiği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Köln Belediyesi ise lise binasında parti konferansını yasaklamak için yasal yetkilerinin olmadığını belirtti.

16.06.2024 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Köln kentinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin bir lisede düzenlediği konferansa karşı okul önünde gösteri düzenlendi.

Widdersdorf'taki Neue Sandkaul Lisesinde düzenlenen AfD'nin bölge parti konferansını protesto etmek amacıyla okulun önünde düzenlenen gösteriye yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Aşırı sağcı partinin ve ırkçılığın eleştirildiği gösteriye çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Protesto gösterisinde bazı yerel müzik grupları da sahne adı.

AfD'nin lisede parti konferansı düzenlemesi nedeniyle Köln Belediyesi birçok kesim tarafından eleştirildi. Belediye yetkilileri ise lise binasında parti konferansını yasaklamak için hiçbir yasal yetkilerinin olmadığını belirtti.

Kaynak: AA

Almanya, Köln, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da AfD Partisi Konferansına Karşı Gösteri Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Rusya’da rehine krizi DEAŞ’lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Rusya'da rehine krizi! DEAŞ'lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
15:09 Namaz çıkışı Özel’i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil
14:58 Cam silerken dengesini kaybedip 7. kattan yere çakıldı Cam silerken dengesini kaybedip 7. kattan yere çakıldı
13:39 “İttifakta çatlak“ iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli’den ilk temas "İttifakta çatlak" iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli'den ilk temas
13:07 Bayram günü infial yaratan olay Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar
16:08 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Brezilya’ya 3-0 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Brezilya'ya 3-0 yenildi
15:18 Bayram günü verip veriştirdi İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti
14:57 Türkiye’nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı Türkiye'nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı
14:39 Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi
14:31 Firar eden keçi elektrik tellerinde asılı kaldı Firar eden keçi elektrik tellerinde asılı kaldı
14:30 Kurban keserken kalp krizi geçiren kasap, elindeki bıçağın üzerine düşerek öldü Kurban keserken kalp krizi geçiren kasap, elindeki bıçağın üzerine düşerek öldü
13:54 İşçi değil, köle aranıyor Günde 10 saat çalışmaya aylık 13 bin lira verilecek İşçi değil, köle aranıyor! Günde 10 saat çalışmaya aylık 13 bin lira verilecek
13:50 Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu
12:21 Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı Sedef Güler’in katil zanlısı yakalandı Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 16:26:47. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da AfD Partisi Konferansına Karşı Gösteri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement