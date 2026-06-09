Almanya'da AfD Rekor Seçmen Potansiyeli - Son Dakika
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Almanya'da AfD Rekor Seçmen Potansiyeli

09.06.2026 17:52
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Son anketlere göre, AfD'nin seçmen potansiyeli rekor seviyeye ulaşırken, CDU/CSU'da düşüş yaşandı.

Almanya'da yapılan son ankete göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin seçmen potansiyeli rekor seviyeye ulaşırken, Başbakan Friedrich Merz'in liderliğindeki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin oy oranında düşüş gözlendi.

INSA araştırma enstitüsünün yayımladığı ankete göre, katılımcıların yüzde 35'i göç karşıtı politikalarıyla bilinen AfD'ye oy verebileceğini belirtti. Böylece AfD'nin seçmen potansiyeli, partinin anketteki yüzde 29'luk oy oranının 6 puan üzerine çıkarken, CDU/CSU'nun seçmen potansiyelini de geride bıraktı.

INSA'nın son anketinde, katılımcılara, gelecek pazar günü genel seçim yapılması halinde hangi partiye oy verecekleri soruldu.

Buna göre, AfD'nin seçmen potansiyeli rekor seviyeye ulaşarak yüzde 29 ile ilk sırada yer alırken, CDU/CSU'nun oy oranı yüzde 21'e geriledi. CDU/CSU'nun desteği, Şubat 2025'te yapılan seçimlere kıyasla 7 puandan fazla düştü.

Yeşiller Partisi yüzde 14,5 ile üçüncü sırada yer alırken, onu yüzde 12 ile Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ve yüzde 10,5 ile Sol Parti takip etti.

Araştırmada, katılımcıların yüzde 49'u hiçbir koşulda AfD'ye oy vermeyeceğini ifade ederken, yüzde 31'i CDU/CSU'yu desteklemeyi kesin olarak reddettiğini bildirdi.

Alman basınında anket sonuçlarının değerlendirildiği haberlerde, Merz'in kamuoyu desteğinin ekonomik sorunlara yönelik memnuniyetsizlik, koalisyon ortakları arasındaki harcama öncelikleri konusundaki anlaşmazlıklar ile askerlik hizmeti, emeklilik sistemi, vergi politikaları, sağlık reformları ve sosyal harcamalarda olası kesintilere ilişkin tartışmaların gölgesinde gerilemeye devam ettiği bir dönemde açıklandığı değerlendirmelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Politika, Almanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da AfD Rekor Seçmen Potansiyeli - Son Dakika

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