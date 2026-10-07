Almanya'da ankete katılanların yüzde 44'ü Merz'in istifa etmesi gerektiğini düşünüyor - Son Dakika
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Almanya'da ankete katılanların yüzde 44'ü Merz'in istifa etmesi gerektiğini düşünüyor

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Spiegel'in Ipsos'a yaptırdığı ankete göre katılımcıların yüzde 48'i Merz'in başbakanlığının başarısız olduğunu belirtti, yüzde 19'u kısmen katıldı. Katılımcıların yüzde 44'ü Merz'in istifa etmesi gerektiğini düşünüyor; olumsuz değerlendirme Doğu Almanya'da daha belirgin.

Almanya'da yapılan bir ankete göre, halkın çoğunluğu Başbakan Friedrich Merz'in görev sürecinde başarısız olduğunu düşünüyor.

Spiegel dergisi tarafından Ipsos Enstitüsüne yaptırılan ankette katılımcıların yüzde 48'i, "Friedrich Merz'in başbakanlığı başarısız oldu." ifadesine "tamamen" katıldığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 19'u da bu ifadeye "kısmen" katıldığını bildirdi.

Merz'e yönelik olumsuz değerlendirmenin, Doğu Almanya eyaletlerinde daha belirgin olduğu gözlemlendi.

Ankete katılanların yüzde 44'ü, Merz'in, başbakanlık ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanlığı görevlerinden istifa etmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 14'ü bu görüşe kısmen katıldığını aktardı.

Kaynak: AA
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