Almanya'da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi - Son Dakika
Almanya'da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi

Almanya\'da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi
17.03.2026 21:23
Almanya'nın çeşitli eyaletlerinde, aşırı sağcı "Son Savunma Dalgası" örgütüne yönelik baskınlarda bazı konutlarda arama yapıldığı bildirildi. Baskınlarda ele geçirilen şüpheli sayısı hakkında ise bilgi verilmedi.

Almanya Federal Kriminal Dairesince (BKA) yapılan açıklamada, terör örgütü üyesi olduğu şüphesiyle aşırı sağcı 10 kişiyi yakalamak amacıyla bazı mülk ve dairelerde arama gerçekleştirildiği belirtildi.

AŞIRI SAĞCILARA BASKIN

Açıklamada, müfettişlerin Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya ve Saksonya-Anhalt'ta toplam 16 mülkte arama yaptığı ifade edildi. Baskınlarda ele geçirilen şüpheli sayısı hakkında ise bilgi verilmedi.

SUÇLAMALAR CİDDİ

"Son Savunma Dalgası" isimli örgüte yönelik daha önce yapılan baskınlarda ele geçirilen şüphelilerin, Hamburg Yüksek Bölge Mahkemesi Devlet Güvenlik Senatosu'nda tutuklu olarak yargılandığı aktarıldı.

Yaşları 15-22 arasında değişen 8 sanığa yöneltilen suçlamalar arasında "terör örgütüne üyelik, cinayete teşebbüs veya cinayete teşebbüse yardım ve yataklık, kundakçılık ve saldırı" gibi suçların yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi - Son Dakika

Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi
Orta Doğu gerilimi büyürken İtalya’dan net tavır Orta Doğu gerilimi büyürken İtalya'dan net tavır
İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek
Dilencilik bahanesiyle yaklaştığı kadının çantasını kesip içinden cüzdanını çaldı Dilencilik bahanesiyle yaklaştığı kadının çantasını kesip içinden cüzdanını çaldı
Seyir halindeyken alev alev yandı Seyir halindeyken alev alev yandı
Gelin hırsını alamadı, kayınvalidesi ve kayınpederinin evini yaktı Gelin hırsını alamadı, kayınvalidesi ve kayınpederinin evini yaktı

21:50
Nene’den resital Fenerbahçe zorlu virajı kayıpsız döndü
Nene'den resital! Fenerbahçe zorlu virajı kayıpsız döndü
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
19:34
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
19:25
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
19:10
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
SON DAKİKA: Almanya'da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi - Son Dakika
