Almanya\'da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi

Almanya Federal Kriminal Dairesince (BKA) yapılan açıklamada, terör örgütü üyesi olduğu şüphesiyle aşırı sağcı 10 kişiyi yakalamak amacıyla bazı mülk ve dairelerde arama gerçekleştirildiği belirtildi.

AŞIRI SAĞCILARA BASKIN

Açıklamada, müfettişlerin Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya ve Saksonya-Anhalt'ta toplam 16 mülkte arama yaptığı ifade edildi. Baskınlarda ele geçirilen şüpheli sayısı hakkında ise bilgi verilmedi.

SUÇLAMALAR CİDDİ

"Son Savunma Dalgası" isimli örgüte yönelik daha önce yapılan baskınlarda ele geçirilen şüphelilerin, Hamburg Yüksek Bölge Mahkemesi Devlet Güvenlik Senatosu'nda tutuklu olarak yargılandığı aktarıldı.

Yaşları 15-22 arasında değişen 8 sanığa yöneltilen suçlamalar arasında "terör örgütüne üyelik, cinayete teşebbüs veya cinayete teşebbüse yardım ve yataklık, kundakçılık ve saldırı" gibi suçların yer aldığı kaydedildi.