Almanya'da Aşırı Sağcılar ve PKK Üyeleri Artıyor

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Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatının 2023 yılı durum raporunda, bu ülkede aşırı sağcıların ve terör örgütü PKK üyelerinin sayısında artış görüldüğü bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang tarafından başkent Berlin'de ortak basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanan 2023 raporunda, aşırı sağcı grupların göç ve uluslararası çatışma korkularını kullanarak destek tabanlarını genişlettikleri vurgulandı.

Thomas Haldenwang, ülkede 2022 yılında 38 bin 800 aşırı sağcı tespit edildiğini belirterek, "Almanya'daki potansiyel aşırı sağcı sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artışla 40 bin 600'e yükseldi. Şiddet yanlısı olarak sınıflandırılanların sayısı ise yüzde 3,6 artışla 14 bin 500'e yükseldi" dedi.

"PKK'yı uzun yıllardır gözlemliyoruz"

Haldenwang, terör örgütü PKK'yı uzun yıllardır gözlemlediklerini ve örgüt mensubu sayısında da artış gördüklerine işaret ederek, "Geçen yıl 14 bin 500 olan sayı şu anda 15 bine ulaşmış durumda." diye konuştu.

"PKK Almanya'yı daha çok bir dinlenme ve geri çekilme yeri olarak görüyor." ifadelerini kullanan Haldenwang, terör örgütünün her yıl takipçilerinden milyonlarca avro topladığına dikkati çekti.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser de terör örgütü PKK'ya 1993 yılında faaliyet yasağı konduğunu ve 2002 yılından bu yana da terör örgütü listesinde yer aldığını hatırlattı.

PKK Almanya'da "en güçlü yabancı aşırılıkçı örgüt"

Açıklanan raporda PKK'nın Almanya'da en geniş üyeye sahip ve "en güçlü yabancı aşırılıkçı örgüt" olarak kabul edildiği vurgulandı.

Rapora göre, PKK tarafından işlenen suçlar 2022'de 262 olarak tespit edilirken 2023'te bu sayı yüzde 9,2 artışla 286'ya çıktı. Bunların 22'sinin şiddet içerikli suç, 99'unun da propaganda olduğu belirtildi.

Almanya'da terör örgütü PKK'nın sözde bağış kampanyalarıyla 16 ila 17 milyon avro arasında para topladığı, bunun da 2022'deki gibi aynı seviyede olduğu kaydedildi. Bu paranın sözde bağışçılardan nakit olarak toplandığı belirtildi. Toplanan paraların örgüt idaresinde ve Avrupa'da propaganda amaçlı kullanıldığına işaret edildi.

PKK'nın Avrupa'da büyük ölçüde şiddetten uzak bir görüntü sergilemeye çalışırken Türkiye'de terör saldırılarına devam ettiği vurgulandı.

2013 Haziran ayından bu yana 300'den fazla kişinin Almanya'dan terör örgütü PKK'ya katılmak üzere ayrıldığı ve gidenlerden 41'nin öldüğü, 160'nın da tekrar geri döndüğü ifade edildi.

Raporda şiddetin PKK ideolojisi için stratejik bir unsur olmaya devam ettiği belirtildi.

Almanya'da aşırı sağ

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatının raporunda 2023'te aşırı sağcıların sayısının 40 bin 600'e yükseldiğine işaret edilerek, aşırı sağcıların işlediği suçların yüzde 22,4 arttığı belirtildi.

2022'de 20 bin 967 olan bu suçların 25 bin 660'a çıktığı aktarılan raporda, şiddet olaylarının da 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla 1148'e yükseldiği kaydedildi.

Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) olarak adlandırılan aşırı sağcı grubun sayısının 2 bin 500 artarak 25 bine ulaştığı ve bunlardan 2 bin 500'ünün de "şiddet eğilimli" olarak sınıflandırıldığı bildirildi.