Almanya\'da Aşırı Sıcaklar 9800 Can Aldı

BERLİN, 31 Temmuz (Xinhua) -- Almanya'da 19 Temmuz itibarıyla aşırı sıcaklar nedeniyle 9.800 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bu sayı, 2016'dan bu yana herhangi bir yıldaki sıcaklığa bağlı toplam can kaybından daha yüksek.

Almanya'nın önde gelen halk sağlığı kurumu olan Robert Koch Enstitüsü'nden perşembe günü yapılan açıklamaya göre, haziran ayının ikinci yarısında birçok bölgede sıcaklıkların 40 santigrat dereceye yaklaştığı sıcak hava dalgası sırasında 5.000'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Enstitü, nisan başı ile 12 Temmuz arasında ise 7.900 kişinin sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini tahmin ediyor. Haftalık raporun kapsadığı en son dönem olan 13-19 Temmuz haftasında ise 1.900 kişi daha bu nedenle hayatını kaybetti.

Aşırı sıcaklar, özellikle yaşlılar için ciddi bir risk oluşturuyor. Tahminlere göre hayatını kaybedenlerin 7.880'i 75 yaş ve üzeri kişilerden oluşuyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybeden kadınların sayısı erkeklerin sayısının üzerinde. Enstitüye göre bu fark, ileri yaş gruplarında kadınların oranının daha yüksek olmasından kaynaklanıyor.

Açıklamada, sıcağın nadiren doğrudan can kaybına neden olduğuna dikkat çekilerek, çoğu durumda can kayıplarının, yüksek sıcaklıkların kardiyovasküler, akciğer ve böbrek hastalıkları gibi önceden var olan sağlık sorunlarıyla birleşmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Almanya Ulusal Meteoroloji Servisi, perşembe günü ülkenin birçok bölgesinde sıcaklıkların 35 ila 39 derece arasında seyredeceği ve bazı bölgelerde en yüksek sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkacağı tahmininde bulunmuştu.