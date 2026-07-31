Almanya'da Aşırı Sıcaklar 9800 Can Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da Aşırı Sıcaklar 9800 Can Aldı

Almanya\'da Aşırı Sıcaklar 9800 Can Aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da 19 Temmuz itibarıyla aşırı sıcaklardan dolayı 9.800 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

BERLİN, 31 Temmuz (Xinhua) -- Almanya'da 19 Temmuz itibarıyla aşırı sıcaklar nedeniyle 9.800 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bu sayı, 2016'dan bu yana herhangi bir yıldaki sıcaklığa bağlı toplam can kaybından daha yüksek.

Almanya'nın önde gelen halk sağlığı kurumu olan Robert Koch Enstitüsü'nden perşembe günü yapılan açıklamaya göre, haziran ayının ikinci yarısında birçok bölgede sıcaklıkların 40 santigrat dereceye yaklaştığı sıcak hava dalgası sırasında 5.000'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Enstitü, nisan başı ile 12 Temmuz arasında ise 7.900 kişinin sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini tahmin ediyor. Haftalık raporun kapsadığı en son dönem olan 13-19 Temmuz haftasında ise 1.900 kişi daha bu nedenle hayatını kaybetti.

Aşırı sıcaklar, özellikle yaşlılar için ciddi bir risk oluşturuyor. Tahminlere göre hayatını kaybedenlerin 7.880'i 75 yaş ve üzeri kişilerden oluşuyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybeden kadınların sayısı erkeklerin sayısının üzerinde. Enstitüye göre bu fark, ileri yaş gruplarında kadınların oranının daha yüksek olmasından kaynaklanıyor.

Açıklamada, sıcağın nadiren doğrudan can kaybına neden olduğuna dikkat çekilerek, çoğu durumda can kayıplarının, yüksek sıcaklıkların kardiyovasküler, akciğer ve böbrek hastalıkları gibi önceden var olan sağlık sorunlarıyla birleşmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Almanya Ulusal Meteoroloji Servisi, perşembe günü ülkenin birçok bölgesinde sıcaklıkların 35 ila 39 derece arasında seyredeceği ve bazı bölgelerde en yüksek sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkacağı tahmininde bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua

Hava Durumu, Almanya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Aşırı Sıcaklar 9800 Can Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sultangazi’de motosikletli çocuğa silahlı saldırı Sultangazi'de motosikletli çocuğa silahlı saldırı
Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı
Önder Sav CHP’den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti Önder Sav CHP'den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti
Aydın ve Balıkesir’de orman yangını Havadan ve karadan müdahale devam ediyor Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
FIFA’dan Hatayspor’a “6 puan“ silme cezası FIFA'dan Hatayspor'a "6 puan" silme cezası

18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
18:00
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi
17:16
İsrailli diplomattan Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye sözleri
İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri
17:09
Stadyum hıncahınç dolu TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park’ta yapılıyor
Stadyum hıncahınç dolu! TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta yapılıyor
16:42
İki yangın yeniden büyüdü Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
İki yangın yeniden büyüdü! Arzu Nine köpeği için gözyaşı döktü: Nerede öldüğü belirsiz
16:07
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 18:24:31. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'da Aşırı Sıcaklar 9800 Can Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.