Almanya'da Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi olaylar: Bir kişi polis kurşunuyla yaralandı - Son Dakika
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Almanya'da Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi olaylar: Bir kişi polis kurşunuyla yaralandı

Almanya'nın Hamburg kentinde, Polonya ile Hollanda arasında oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi çıkan olaylarda, bir kişinin polis kurşunuyla vurularak yaralandığı bildirildi. Olaylar sırasında bir taraftarın polis memurlarını tehdit etmesi üzerine polis ateşli silah kullanmış ve yaralanan taraftar tedavi altına alınmıştır.

16.06.2024 14:59
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Almanya'nın Hamburg kentinde, Polonya ile Hollanda arasında oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi çıkan olaylarda, bir kişinin polis kurşunuyla vurularak yaralandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, olaylar sırasında ilk belirlemelere göre bir taraftarın kazma ve yangın söndürücü ile polis memurlarını tehdit ettiği, polisin ateşli silah kullanması sonucu yaralanan taraftarın tedavi altına alındığı belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlerde de Polonya ile Hollanda arasında bugün oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi çıkan olaylarda, polisin olayları bastırmak için önce biber gazı kullandığı, ardından havaya ateş açtığı kaydedildi.

Daha sonra kendisine yönelik tehdit algılayan polisin, bir kişiyi silahla yaraladığı ve yaralının tedavi altına alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Hollanda, Polonya, Almanya, Güvenlik, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi olaylar: Bir kişi polis kurşunuyla yaralandı - Son Dakika
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