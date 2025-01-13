Almanya'nın Brandenburg eyaletinin Casekow kentindeki bıçaklı kavgada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.
Alman Haber Ajansının (DPA) polis sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Casekow kentinde bir evde çıkan bıçaklı kavgada 1'i kadın 2 kişi öldü.
Kavgada 1'i kadın 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralı kadın komşusuna ait dairede, yaralı erkek ise evin bahçesinde bulundu.
Olaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı.
Şüpheli ile hayatını kaybedenlerin ve yaralıların Alman olduğu, olayın arka planının henüz netleşmediği ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Bild gazetesinin haberinde ise kavganın aile üyeleri arasında çıktığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Almanya'da Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?