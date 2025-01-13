Almanya'da Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

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Almanya'nın Brandenburg eyaletinin Casekow kentindeki bıçaklı kavgada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) polis sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Casekow kentinde bir evde çıkan bıçaklı kavgada 1'i kadın 2 kişi öldü.

Kavgada 1'i kadın 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralı kadın komşusuna ait dairede, yaralı erkek ise evin bahçesinde bulundu.

Olaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

Şüpheli ile hayatını kaybedenlerin ve yaralıların Alman olduğu, olayın arka planının henüz netleşmediği ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bild gazetesinin haberinde ise kavganın aile üyeleri arasında çıktığı belirtildi.