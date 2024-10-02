Almanya'da Casusluk Şüphelisi Kadın Tutuklandı

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Almanya'da, Çin'e casusluk yaptığı suçlamasıyla bir kadının tutuklandığı bildirildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Çin vatandaşı Yaqi X adlı kadının ülkesi adına casusluk faaliyeti yürüttüğü suçlamasıyla tutuklandığı ifade edildi.

Leipzig ve Halle havalimanında hizmet veren bir lojistik şirketinde çalışan Yaqi X'in daha önce de ajanlık suçlamasıyla tutuklanan Jian G'ye, özellikle savunma teçhizatının taşınması ve Alman savunma şirketiyle bağlantısı olan kişilerin bilgisini aktardığı belirtildi.

Evi ve işyerinde aramalar yapılan Yaqi X için tutuklama emri çıkartıldığı ve cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Yaqi X'in bilgi aktardığı Jian G'nin aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partili Avrupa Parlamentosu (AfD) üyesi Maximilian Krah'ın ofisinde çalıştığı ve Avrupa Birliği (AB) Parlamentosundan Çin'e bilgi aktardığı hatırlatıldı.