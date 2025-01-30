Almanya'da CDU/CSU'ya Protesto - Son Dakika
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Almanya'da CDU/CSU'ya Protesto

Berlin ve Münih'te binlerce kişi, CDU/CSU'nun AfD ile birlikte kabul ettiği göç önergesini protesto etti.

30.01.2025 23:16
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Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisinin genel merkezleri önünde protesto gösterileri yapıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de CDU Genel Merkez binası önünde toplanan binlerce kişi, dün Federal Meclis'te Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin önergelerinin aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi sayesinde kabul edilmesini protesto etti.

"Birlikte aşırı sağa karşı" adlı inisiyatifin çağrısıyla düzenlenen eylemde, "Utanın" ve "(CDU Genel Başkanı) Friedrich Merz: Demokrasi için güvenlik riski" yazan pankartlar taşındı.

Gösteriye yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı bilgisini paylaşan Berlin polisi, genel merkez binası önünde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Gösteri öncesinde polisin binaya giriş ve çıkışların güvenli olmayacağı uyarısı yapması nedeniyle parti yetkililerinin, genel merkezde bulunanların binadan çıkmalarını istediği belirtildi.

Berlin'de Charlottenburg-Wilmersdorf ilçesinde ise 50 kişilik bir aktivist grubun CDU ofisinde gösteri yaptığı bildirildi.

Eylemi gerçekleştiren "Widersetzen (Diren)" adlı grubun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ofisin camına, üzerinde "CDU'yu durdurun" yazan pankartın asıldığı görüldü.

Öte yandan Münih kentinde de 7 bin kişinin CSU Genel Merkezi binası önünde protesto gösterisi yaptığı ifade edildi.

Alman basınında Hannover, Mainz, Freiburg, Kiel, Nürnberg ve Leipzig kentlerinde de CDU'ya karşı protesto gösterilerinin düzenlendiği kaydedildi.

CDU/CSU partilerinin hazırladığı, Almanya'daki göç politikalarının sertleştirilmesini öngören önerge, aşırı sağcı AfD partisi sayesinde dün Meclis'te kabul edilmişti.

Önergede, tüm komşu ülkelerle olan sınırlarda kalıcı kontroller yapılması ve koruma talep edenler dahil ülkeye giriş belgesi bulunmayanların geçişlerinin yasaklanması isteniyor.

Ayrıca önergede, ülkeyi terk etmesi gereken herkesin gözaltına alınması da talep ediliyor.

CDU/CSU'nun bu önergesinin AfD sayesinde Meclis'te kabul edilmesinden dolayı Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) Genel Başkanı ve CDU/CSU'nun başbakan adayı Friedrich Merz de eleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da CDU/CSU'ya Protesto - Son Dakika

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