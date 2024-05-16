Almanya'da çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı

Almanya\'da çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir binada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı veya dumandan etkilendi. Yangın, bir binanın alt katındaki büfede çıktıktan sonra üst katlara sıçradı ve binayı sardı. Binanın boşaltıldığı ancak 3 kişinin yangında hayatını kaybettiği belirtildi. Kurtarma operasyonuna yaklaşık 100 acil servis görevlisi katıldı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

16.05.2024 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir binada çıkan yangında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, ikisi ağır 16 kişinin yaralandığı ya da dumandan etkilendiği bildirildi.

İtfaiye sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Licht Caddesi'nde yerel saatle 02.25'te bir binanın alt katındaki büfede çıkan yangına hemen müdahale edildiği, meydana gelen patlamayla alevlerin üst katlara sıçradığı ve binayı sardığı belirtildi.

Binanın önündeki araçların da alev aldığı aktarılan açıklamada, binanın boşaltıldığı ancak 3 kişinin yangında hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, ikisi ağır 16 kişinin çeşitli şekillerde yaralandığı ya da dumandan etkilendiği kaydedildi.

Kurtarma operasyonuna yaklaşık 100 acil servis görevlisinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Polis, ölenlerin kimliklerini açıklamazken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Acil Servis, Almanya, Acil Durum, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından ilk paylaşım Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:18:38. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement