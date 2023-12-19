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Almanya'da devlet binalarına haç asılması uygulaması devam edecek - Son Dakika
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Almanya'da devlet binalarına haç asılması uygulaması devam edecek

Almanya'da Federal İdare Mahkemesi, Bavyera'daki devlet binalarına haç asılması uygulamasının devam edebileceğine karar verdi. Mahkeme, haç asma zorunluluğuna ilişkin yapılan şikayetleri temelsiz buldu ve yerel mahkemenin kararını onayladı.

Almanya\'da devlet binalarına haç asılması uygulaması devam edecek
19.12.2023 - 16:47,
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Almanya'da Federal İdare Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onayarak, Bavyera'daki devlet binalarına haç asılması uygulamasının devam edebileceğine hükmetti.

Leipzig'de Federal İdare Mahkemesi, 2018'den bu yana yürürlükte olan Bavyera'daki resmi binalara haç asma zorunluluğuna ilişkin idari düzenlemeye karşı yapılan şikayetleri temelsiz bularak reddetti.

Düşünce Özgürlüğü Derneği (BFG) kamu binalarına haç asma zorunluluğunun devletin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle geçen yıl Bavyera İdare Mahkemesi'ne dava açmış ancak mahkeme BFG'yi haksız bulmuştu.

Yapılan temyiz başvurusunun ardından daha yüksek mahkeme olan Federal İdare Mahkemesi, haçların kaldırılması için açılan davayı temelsiz bularak başvuruyu reddetti ve alt mahkemenin kararını onamış oldu.

Bavyera eyaletindeki kamu binalarının girişine haç asma zorunluluğu devam edecek.

Kaynak: AA
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Almanya, Bavyera, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da devlet binalarına haç asılması uygulaması devam edecek - Son Dakika
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