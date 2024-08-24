Almanya'da düzenlenen etkinlikte bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde düzenlenen bir etkinlikte meydana gelen bıçaklı saldırıda ölenlerin olduğu bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı. Olayda ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi.

Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedildi.