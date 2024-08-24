Almanya'da düzenlenen festivalde bıçaklı saldırı: 3 ölü

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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir etkinlikte düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı.

Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Wuppertal Polis Sözcüsü Alexander Kresta, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel saatle 21.37'de çok sayıda tanığın telefonla polis merkezini arayarak bir kişinin insanlara bıçakla saldırdığı ihbarında bulunduğunu söyledi.

Saldırıda 3 kişinin öldüğü bilgisini paylaşan Kresta, en az 4 kişinin de ağır yaralandığını, ancak bu sayının değişebileceğini belirtti.

Kresta, saldırganın arandığını, saldırgana ilişkin çok fazla bilgiye sahip olmadıklarını, çoğu şok içinde olan tanıkların dinlenerek saldırgan hakkında bilgi alınacağını kaydetti.

Solinger Tageblatt gazetesinin haberine göre, saldırı Solingen şehrinin 650 yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen festivalde gerçekleşti.

Haberde, saldırının ardından polisin halktan şehir merkezini terk etmelerini istediği kaydedildi.

Solingen Belediyesinden yapılan açıklamada, "Çeşitlilik Festivali" ismini taşıyan ve 25 Ağustos Pazar gününe kadar sürmesi planlanan festivalde 24 ve 25 Ağustos'ta yapılacak etkinliklerin iptal edildiği aktarıldı.