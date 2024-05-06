Almanya'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika
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Almanya'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye girenler ödüllendirildi

Almanya\'da düzenlenen Kur\'an-ı Kerim\'i Güzel Okuma Yarışması\'nda dereceye girenler ödüllendirildi

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Mainz ve Köln bölgeleri birinci oldu. Yarışmada kızlar kategorisinde Melek Aleyna Gülün birinci, erkekler kategorisinde ise Zekeriya el-Haimi birincilik elde etti. DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, dereceye giren gençlere belge ve ödüllerini takdim etti.

06.05.2024 14:37
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Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" finalinde dereceye girenler ödüllendirildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) genel merkezinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen kızlar ve erkekler kategorilerinde 26 öğrencinin katıldığı yarışmada Mainz ve Köln bölgeleri birinci oldu.

Yarışmanın jürisinde Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, İstanbul Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu, Köln DİTİB Merkez Camisi din görevlisi Adem Kemaneci yer aldı.

Yarışmada, kızlar kategorisinde Mainz bölgesinden Melek Aleyna Gülün birinci, Nürnberg bölgesinden Fatmatüzzehra Ntoumpan ikinci ve Köln bölgesinden Nisanur Çakmak üçüncü oldu.

Erkekler kategorisinde ise Köln bölgesinden Zekeriya el-Haimi birinciliği, Karlsruhe bölgesinden Muhammed Enes Çatar ikinciliği elde etti. Düsseldorf bölgesinden Hasan Sezgin ve Essen bölgesinden Muhammed Emin Burulday üçüncülüğü paylaştı.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, dereceye girenlerin başarısını kutlayarak, önemli olanın yarışmaya katılmak ve güzel ortamı yaşamak olduğunu vurguladı.

Kuzey, "Bütün camilerimiz, derneklerimiz, teşkilat yapımız, eyalet ve bölge birliklerimiz, dini danışma ve dini yüksek istişare kurullarımız ile bu topluma 40 yıldır hizmet ediyoruz. 40 yıl önce atılan tohumun bugün koskoca bir çınara dönüşmesiyle gurur duyuyoruz." dedi.

Kuzey, konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren gençlere belge ve ödüllerini takdim etti.

Kaynak: AA

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