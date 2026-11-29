BERLİN (AA) – Almanya'da İkinci Futbol Ligi (Bundesliga 2) takımlarından Dynamo Dresden futbol kulübünün "Ultras Dynamo" taraftar grubuna yönelik operasyon düzenlendi.

Dresden Emniyet Müdürlüğü ve Dresden Savcılığından yapılan açıklamada, "Ultras Dynamo" grubunun 87 üyesine karşı bir suç örgütü kurma veya bu örgüte üye olma şüphesiyle Nisan 2024'ten beri soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, soruşturma sonucunda bu grubun yapısı ve faaliyetlerine ilişkin yeni bulgular elde edildiği aktarılarak sıkı hiyerarşik yapılanmaya sahip "Ultras Dynamo" grubu içerisindeki kişilerin ciddi suçlar planladıklarına ve işlediklerine ilişkin şüphelerin bulunduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında kamu düzenini bozma, adam yaralama, gasp, mala karşı işlenen suçlar ile Toplanma Yasası ve Patlayıcı Maddeler Yasası'nı ihlal gibi suçların yer aldığı aktarılan açıklamada, bu suçların bir bölümünün futbol karşılaşmalarıyla bağlantılı olduğu, ancak bazı olayların maçlardan bağımsız planlandığı ve işlendiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyon bağlamında Saksonya eyaletinde 30'dan fazla adreste aramalar yapıldığı ifade edilerek arama yapılan ve aralarında kulüp binasının da yer aldığı adreslerin çoğunun Dresden kentinde bulunduğu aktarıldı.

Operasyon sırasında 29, 33, 36 ve 39 yaşlarındaki 4 grup üyesinin yakalandığı belirtilen açıklamada bunların 3'ünün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, aramaların amacının şüphelilerin maç günlerinde tanınma işareti olarak taktıkları atkı gibi delilleri ele geçirmek olduğu belirtildi.

Operasyonda 1000 polisin görev aldığı belirtilen açıklamada aramalarda söz konusu delillerin yanı sıra soruşturmayla bağlantılı belgelere el konulduğu kaydedildi.

Dynamo Dresden'den açıklama

Öte yandan Dynamo Dresden Kulübü'nün internet sayfasından, polisin dün oynanan Dynamo Dresden-St. Pauli karşılaşması sonrasında stat alanında yaklaşık 450 kişiyi kontrol ettiği açıklaması yapıldı.

Açıklamada, polis operasyonu konusunda önceden bilgilendirilmeyen kulübün öncelikle kamuoyuyla paylaşılan bilgileri değerlendireceği aktarıldı.

Kulübün üst yöneticisi Stephan Zimmermann, polisin taraftarları kontrol etme sırasında yüzlerce kişiyi soğukta bekletmesini eleştirdi.