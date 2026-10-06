Almanya'da eski BND Başkanı Hanning casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Almanya'da eski BND Başkanı Hanning casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı

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Almanya'da eski BND Başkanı August Hanning casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Federal Başsavcılık, Hanning'in para karşılığı gizli bilgi temin ettiğini, ofis müdürü Manfred D'nin Haziran 2022'ye kadar yaklaşık 2 bin belge sağladığını öne sürdü.

Almanya'da eski Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, hakkında çıkarılan tutuklama emri kapsamında gözaltına alınan Hanning'in vatana ihanet niteliğinde casusluk, devlet sırlarını araştırmak, vatana ihanete teşebbüs etmek ve casusluk yapmakla suçlandığı belirtildi.

Açıklamada, 1998-2005 yıllarında BND başkanı olan Hanning'in yanı sıra Alman vatandaşı Manfred D'nin de gözaltına alındığı ifade edildi.

Söz konusu dönemde Hanning'in ofis müdürü olan Manfred D'nin de vatana ihanete teşebbüs ve vatana ihanet niteliğinde casusluk yapmaya yardım etmekle suçlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, Manfred D'nin 2012-2026 yıllarında birçok BND başkanının ofis müdürü olarak çalıştığı ve böylelikle gizli bilgilere erişimi bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, muhtemelen 2010 ilkbaharından sonra Hanning'in, para karşılığında BND'den sürekli değerli bilgiler temin etmek için Manfred D. ile anlaştığı öne sürülerek, Hanning'in bu bilgileri özel danışmanlık faaliyetleri kapsamında değerlendirmek istediği kaydedildi.

Manfred D'nin Haziran 2022'ye kadar Hanning'e çoğu gizli olarak sınıflandırılan yaklaşık 2 bin belge sağladığı iddiasına yer verilen açıklamada, bu bilgilerin istihbarat yönetiminin bilgilendirilmesi, hazırlıklarının yapılması ve özellikle de istihbarat durum değerlendirmesi için kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bir olayda Hanning'in Manfred D'nin ilettiği gizli bilgileri kullanarak başka bir istihbarat teşkilatının bir çalışanı için analiz hazırladığı, analizin muhatabına ulaşıp ulaşmadığının ise henüz tespit edilmediği belirtildi.

Hanning'in ayrıca başka bir devletin istihbarat servisinin bir mensubuyla yoğun iletişim halinde olduğu iddia edilen açıklamada, şüphelinin bu kişiye, bir kısmı Manfred D'den edindiği materyallere dayanan siyasi bilgileri uzun yıllar boyunca aktardığı öne sürüldü.

Açıklamada şüphelilerin tutuklama talebiyle bugün hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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