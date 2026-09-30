Almanya\'da Eylül enflasyonu yakıtla yüzde 3,3\'e çıkarak son üç yılın zirvesine ulaştı

Yakıt fiyatlarındaki anormal artış, Almanya'da enflasyonu rekor seviyelere çıkardı. Eylül ayı enflasyonu, yüzde 3,3 ile yıllık bazda, son üç senenin en yüksek oranı oldu.Almanya'da enflasyon, özellikle yakıt fiyatlarının aşırı derecede artmasının da etkisiyle son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Almanya Federal İstatistik Dairesi (Destatis) tarafından açıklanan tahmini ön verilere göre, Eylül 2026 enflasyon oranı, geçen yılın Eylül ayına oranla yüzde 3,3 arttı. Ağustos ayında ise bu oran yüzde 2,9 olmuştu.

Petrol fiyatları, İran Savaşı ile başlayan Ortadoğu krizi nedeniyle yakın zamanda birden fazla kez varil başına 100 dolar sınırını aştı. Alman otomobil kulübü ADAC'ın verilerine göre Eylül ayında mazot ve benzin fiyatları birkaç kez rekor seviyelere yükseldi.

İsviçre merkezli portföy yönetimi şirketi Bantleon'un başekonomisti Daniel Hartmann, "Fiyat baskısını yaratan en büyük kaynak, açık ara ile yakıtlar" ifadesini kullanıyor.

Almanya'nın nüfus açısından en büyük eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'da tüketiciler, Eylül ayında mazot için bir yıl öncesine kıyasla yüzde 48,7 daha fazla ödedi. Benzinin fiyatı da aynı dönemde yüzde 33,8 arttı. Kalorifer yakıtının fiyatındaki artış ise yüzde 49,9 olarak kayıtlara geçti.

Hükümetten yakıt fiyatı indirimi hamlesi

Yüksek akaryakıt fiyatları, federal hükümeti de harekete geçirdi. 1 Ekim'den yıl sonuna kadar geçerli olacak uygulama ile akaryakıt fiyatlarına sübvanse edilecek. Söz konusu düzenleme geçen Mayıs ve Haziran aylarında da uygulanmıştı.

Almanya'nın en büyük kamu bankalarından Landesbank Helaba'nın ekonomistlerine göre, "Önümüzdeki üç ay boyunca, enflasyon oranları yeniden uygulanacak akaryakıt indirimi sayesinde dizginlenecek".

Bu devlet desteği sayesinde yakıt fiyatlarının litre başına 17 cent'e kadar indirimli satılması bekleniyor. Bunun da önümüzdeki ayların enflasyon oranına olumlu yansıması bekleniyor. Berenberg Bank'ın başekonomisti Holger Schmieding, yakıt fiyatlarındaki indirim sayesinde, Ekim ayı enflasyonunun yaklaşık yüzde 0,3 düşeceği öngörüsünü dile getirdi.

Enerji fiyatları Eylül ayında ülke çapında bir yıl öncesine kıyasla yüzde 14,9 oranında arttı. Ağustos ayında bu oran yüzde 10,5 olmuştu.

Gıda ürünlerindeki artış yüzde 0,4, sigorta ve seyahat gibi hizmetlerde ise yüzde 2,7 oldu. Gıda ve enerji hariç, "çekirdek enflasyon" olarak da bilinen ürünlerin fiyatları ise aynı süre zarfında yüzde 2,4 arttı.

Enflasyonun Euro Bölgesi genelinde de artması bekleniyor. Bu sebepten dolayı ekonomistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz artırımına gidebileceğini düşünüyor. AMB, yıl içinde ana faiz oranını iki artırarak yüzde 2,50'ye çıkarmıştı. Deutsche Bank Araştırma'nın uzmanları, Aralık ayında bir sonraki artırım ile bu faizin yüzde 2,75 seviyesine çıkacağını tahmin ediyor.

Reuters/ ET,ETO