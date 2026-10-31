Almanya'da gençler tasarruf ve askerlik planlarını 30'dan fazla kentte protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Almanya'da gençler tasarruf ve askerlik planlarını 30'dan fazla kentte protesto etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da on binlerce genç, tasarruf kesintileri, yaşam maliyetleri ve askerlik düzenlemelerini 30'dan fazla kentte protesto etti. Berlin'de Brandenburg Kapısı önündeki gösteriye binlerce kişi katılırken, inisiyatif 180 binden fazla katılımcı beklediğini belirtti.

Almanya'nın birçok kentinde on binlerce genç, sosyal harcamalardaki kesintileri, artan yaşam maliyetlerini ve hükümetin askerlik düzenlemelerini protesto etti.

Almanya'da "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifi, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln'ün de aralarında bulunduğu 30'dan fazla kentte gösteriler düzenledi.

Başkent Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, üzerinde "Tasarruf politikanız geleceğimize mal oluyor", "Kesinti ve savaş bütçelerinize hayır", "(Başbakan Friedrich) Merz gitmeli", "Eğitimi destekleyin", "Bu bizim geleceğimiz", "Savaşa değil, insanlara yatırım yapın", "Güçsüzlük, öfke, çaresizlik", "Milyar avrolar silah yerine eğitime", "Z kuşağı istismar edilemez", "Z kuşağını dinleyin" ve "Berlin tasarruf ediyor, zenginler gülüyor" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan Henry Jakobs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da iklimin korunması, emeklilik ve kuşaklar arası adalet konularında sorunlar yaşandığını savunarak, "Her yerde kesintiye gidiliyor. Şansölye çıkıp tembel olunduğunu, hiçbir şeye hevesimizin olmadığını söylüyor. İş doğuda kurşun yemeye gelince ise gayet yeterli görülüyoruz." dedi.

Paula Koch adlı gösterici de eğitim sisteminin kötüye gitmesi nedeniyle gösteriye katıldığını belirterek, "Okulumuz tamamen harap durumda, hatta içeriye yağmur bile giriyor. Böyle bir durum kabul edilemez." diye konuştu.

Eğitime daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini vurgulayan Koch, "Öğretmen eksikliğine mutlaka çözüm bulmalıyız, böyle bir durum kabul edilemez. Hayata da tam anlamıyla hazırlanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lival Weissbach da hükümetin zorunlu askerlik planlarını ve hayat pahalılığını protesto ettiğini söyledi.

Diğer kentlerde düzenlenen gösterilere de binlerce kişinin katıldığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Köln'de bazı kişilerin havai fişek yaktığı, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı ve TOMA'ları hazır beklettiği aktarıldı.

İnisiyatifin internet sayfasında, ülke genelinde düzenlenen gösterilere 180 binden fazla kişinin katılmasının beklendiği belirtildi.

Gösterilerde gençlerin talepleri arasında kesintiler yerine okullara bütçe ayrılması, gençlerin kaygılarının gündemin üst sıralarında yer alması, ekonomik açıdan yaşanabilir bir hayat sunulması, genç kuşaktan tasarruf edilmesi yerine yükün adil biçimde paylaşılması, zorunlu askerliğe "hayır" denilmesi, temel hakların korunması ve iklimin kararlılıkla korunması yer alıyor.

Eylemlerde olası taşkınlık ve yağma olaylarına ilişkin endişeler nedeniyle birçok kentte bazı lüks mağazaların vitrinleri ahşap panellerle kapatılmıştı.

Kaynak: AA
Brandenburg KapısıPolitikaAlmanyaGüncelBerlinDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar
Fenerbahçe’nin istediği hocadan sürpriz çıkış İşte söyledikleri Fenerbahçe'nin istediği hocadan sürpriz çıkış! İşte söyledikleri
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Televizyon dünyasında kriz büyüyor Bir dizi daha yayınlanmayacak Televizyon dünyasında kriz büyüyor! Bir dizi daha yayınlanmayacak
Otomobilin çarptığı yaban domuzunu ipten kementle çekmeye çalıştı, uzman uyardı Otomobilin çarptığı yaban domuzunu ipten kementle çekmeye çalıştı, uzman uyardı
18:15
Bursaspor 3 golle kazandı ancak Iheanocho’nun tarihi rekoru sona erdi
Bursaspor 3 golle kazandı ancak Iheanocho'nun tarihi rekoru sona erdi
18:09
Kocaelispor ve Çaykur Rizespor yenişemedi
Kocaelispor ve Çaykur Rizespor yenişemedi
18:02
Mason Greenwood Göztepe maçında kadroda yok İşte sebebi
Mason Greenwood Göztepe maçında kadroda yok! İşte sebebi
17:57
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
17:41
Babasını tanımayan yok Çektiği video başına iş açtı
Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı
16:22
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade! Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 19:11:33. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'da gençler tasarruf ve askerlik planlarını 30'dan fazla kentte protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android