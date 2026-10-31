Almanya'da gençler tasarruf ve askerlik planlarını 30'dan fazla kentte protesto etti

Almanya'nın birçok kentinde on binlerce genç, sosyal harcamalardaki kesintileri, artan yaşam maliyetlerini ve hükümetin askerlik düzenlemelerini protesto etti.

Almanya'da "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifi, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Münih ve Köln'ün de aralarında bulunduğu 30'dan fazla kentte gösteriler düzenledi.

Başkent Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, üzerinde "Tasarruf politikanız geleceğimize mal oluyor", "Kesinti ve savaş bütçelerinize hayır", "(Başbakan Friedrich) Merz gitmeli", "Eğitimi destekleyin", "Bu bizim geleceğimiz", "Savaşa değil, insanlara yatırım yapın", "Güçsüzlük, öfke, çaresizlik", "Milyar avrolar silah yerine eğitime", "Z kuşağı istismar edilemez", "Z kuşağını dinleyin" ve "Berlin tasarruf ediyor, zenginler gülüyor" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan Henry Jakobs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da iklimin korunması, emeklilik ve kuşaklar arası adalet konularında sorunlar yaşandığını savunarak, "Her yerde kesintiye gidiliyor. Şansölye çıkıp tembel olunduğunu, hiçbir şeye hevesimizin olmadığını söylüyor. İş doğuda kurşun yemeye gelince ise gayet yeterli görülüyoruz." dedi.

Paula Koch adlı gösterici de eğitim sisteminin kötüye gitmesi nedeniyle gösteriye katıldığını belirterek, "Okulumuz tamamen harap durumda, hatta içeriye yağmur bile giriyor. Böyle bir durum kabul edilemez." diye konuştu.

Eğitime daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini vurgulayan Koch, "Öğretmen eksikliğine mutlaka çözüm bulmalıyız, böyle bir durum kabul edilemez. Hayata da tam anlamıyla hazırlanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lival Weissbach da hükümetin zorunlu askerlik planlarını ve hayat pahalılığını protesto ettiğini söyledi.

Diğer kentlerde düzenlenen gösterilere de binlerce kişinin katıldığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Köln'de bazı kişilerin havai fişek yaktığı, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı ve TOMA'ları hazır beklettiği aktarıldı.

İnisiyatifin internet sayfasında, ülke genelinde düzenlenen gösterilere 180 binden fazla kişinin katılmasının beklendiği belirtildi.

Gösterilerde gençlerin talepleri arasında kesintiler yerine okullara bütçe ayrılması, gençlerin kaygılarının gündemin üst sıralarında yer alması, ekonomik açıdan yaşanabilir bir hayat sunulması, genç kuşaktan tasarruf edilmesi yerine yükün adil biçimde paylaşılması, zorunlu askerliğe "hayır" denilmesi, temel hakların korunması ve iklimin kararlılıkla korunması yer alıyor.

Eylemlerde olası taşkınlık ve yağma olaylarına ilişkin endişeler nedeniyle birçok kentte bazı lüks mağazaların vitrinleri ahşap panellerle kapatılmıştı.