Almanya'da Gizli Silah Deposu Bulundu - Son Dakika
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Almanya'da Gizli Silah Deposu Bulundu

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Berlin yakınlarında Rus istihbaratına ait olduğu düşünülen gizli bir silah deposu keşfedildi.

Almanya'da güvenlik birimlerinin başkent Berlin'in yakınlarında gizli bir silah deposu bulduğu ileri sürüldü.

Kamu yayıncıları WDR ve NDR ile Süddeutsche Zeitung gazetesinin ortak haberinde, güvenlik birimlerinin bir yıl önce ormanlık alanda profesyonelce düzenlenmiş ve içinde 2 dolu ateşli silahın bulunduğu gizli bir depo ortaya çıkardığı savunuldu.

Almanya iç istihbaratından sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatının, bu yerin Rus istihbarat servisinin gizli silah deposu olduğunu varsaydığı öne sürülen haberde, Alman güvenlik makamlarının, söz konusu silahların Moskova adına Almanya'da "kinetik operasyonlar (suikast ve saldırılar)" olarak adlandırılan eylemleri gerçekleştirmeleri öngörülen ajanlar için saklandığına inandığı iddia edildi.

Haberde, silah deposu bulunduktan sonra uzmanların, silahlara GPS izleme cihazı taktığı, silahların çalışamaz hale getirildiği belirtildi.

Silahlarla bağlantılı olası şüphelileri veya silahları alan kişileri ortaya çıkarmak amacıyla deponun olduğu gibi bırakıldığı aktarılan haberde, deponun da uzaktan teknik araçlarla izlendiği öne sürüldü.

Haberde, deponun çevresinde yapılan polis operasyonlarının fark edilmiş olabileceği, güvenlik birimlerinde deponun artık "ölü" olarak kabul edildiği iddia edildi.

Söz konusu silahların bulunmasıyla bağlantılı olarak Romanya'da bir yıl önce bir kişinin gözaltına alındığı savunulan haberde, güvenlik birimlerinin bu kişinin bu depoyu oluşturmuş olabileceğini değerlendirdiği ileri sürüldü.

Haberde, Federal Başsavcılığın olayla ilgili Kasım 2025'ten bu yana "devletin güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden bir şiddet eylemi hazırlandığı şüphesiyle" soruşturma yürüttüğü savunuldu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Gizli Silah Deposu Bulundu - Son Dakika

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