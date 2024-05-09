Almanya'da Hitler'in resminin bulunduğu tişörtle sınıfa giren öğretmen hakkında yasal işlem başlatıldı - Son Dakika
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Almanya'da Hitler'in resminin bulunduğu tişörtle sınıfa giren öğretmen hakkında yasal işlem başlatıldı

Almanya\'da Hitler\'in resminin bulunduğu tişörtle sınıfa giren öğretmen hakkında yasal işlem başlatıldı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki bir eğitim kolejinde, öğretmenin Adolf Hitler'in resminin bulunduğu tişörtle sınıfa girmesi üzerine yasal işlem başlatıldı. Okul yönetimi öğretmeni evine gönderirken, polis de tişörte el koydu. Tişörtte Hitler'in yanı sıra Stalin, Mao Zedong, İdi Amin ve Pol Pot gibi diktatörlerin tasvirleri bulunuyordu. Öğretmen, anayasaya aykırı semboller kullandığı gerekçesiyle cezai işlemle karşı karşıya. Soruşturma sonuçlanana kadar görevden el çektirilen öğretmenin öğrencilerle görüşmesine izin verilmeyecek.

09.05.2024 21:53
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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki eğitim kolejinde Adolf Hitler'in resminin bulunduğu tişörtle sınıfa giren öğretmen hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Bir öğrencinin polisi aramasıyla ortaya çıkan olayda Würselen kentindeki okul yönetiminin tepki göstererek öğretmeni evine gönderdiği, polisin tişörte el koyduğu belirtildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, el konulan tişörtün üzerinde Hitler'in yanı sıra Stalin, Mao Zedong, İdi Amin ve Pol Pot gibi diktatörlerin tasvir edildiği kaydedildi.

Öğretmen hakkında "kıyafetinde anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini kullandığı" gerekçesiyle cezai işlem başlatıldığı bildirildi.

Almanya'da Hitler'in yüzünü göstermenin ceza gerektiren bir suç olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu kişinin olay yerinde tişörtünü çıkartmak zorunda kaldığı ve konuyu İç İstihbarat Teşkilatının incelediği belirtildi.

Hakkında yasal işlem başlatılan öğretmene soruşturma bitene kadar görevden el çektirildiği ve öğrencilerle görüşmesine izin verilmeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Hitler'in resminin bulunduğu tişörtle sınıfa giren öğretmen hakkında yasal işlem başlatıldı - Son Dakika

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