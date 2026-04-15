Almanya\'da Hükümet Memnuniyetsizliği Artıyor

15.04.2026 12:06
YouGov anketine göre, Almanya'da hükümet çalışmalarından memnun olmayanların oranı yüzde 79'a yükseldi.

Almanya'da yapılan bir anket, Alman hükümetinin çalışmalarına duyulan memnuniyetsizliğin arttığını ortaya koydu.

YouGov şirketinin 10-13 Nisan tarihlerinde 2 bin 178 katılımcıyla yaptığı ankete göre, Başbakan Friedrich Merz'in liderliğindeki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümetinin çalışmalarından memnun olmayanların oranı bir ay öncesine göre 5 puan artarak yüzde 79'a yükseldi.

Alman hükümetinden memnun olanların oranı da marta göre 4 puan gerileyerek yüzde 19'a düştü.

Haziran 2025'te hükümetin çalışmalarından memnun olmayanların oranının yüzde 55, memnun olanların oranının da yüzde 38 olduğuna işaret edildi.

Özellikle CDU/CSU seçmenlerinde hükümetin çalışmalarından memnun olmayanların oranının arttığına işaret edildi.

Aşırı sağcı AfD birinci sırada

Ankete göre, ülkede aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, bir ay öncesine göre oy oranını 1 puan artırarak yüzde 27 ile Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin önünde birinci sırada yer alıyor.

Yüzde 23 ile ikinci sırada yer alan CDU/CSU'nun oy oranı marta göre 3 puan geriledi.

Hükümet ortağı SPD'nin yüzde 13 oy oranında kaldığı ankette Yeşillerin oy oranı yüzde 14, Sol Partinin oy oranı da yüzde 10 oldu.

Başbakan Merz'in çalışmalarından memnun olmayanların oranı da arttı

Öte yandan Forsa araştırma şirketinin RTL/NTV televizyon kanalı için 7-13 Nisan tarihlerinde 2 bin 502 kişi ile yaptığı ankette Başbakan Merz'in bugüne kadarki çalışmalarından memnun olup olunmadığına ilişkin soru soruldu.

Anket katılanların yüzde 80'i "Başbakan Merz'in bugüne kadar yaptığı çalışmalarından memnunum" ifadesine "hayır", yüzde 18'i "evet" yanıtını verdi.

Koalisyon hükümetinde yer alan CDU/CSU partilerinin destekçilerinin yüzde 52'sinin, SPD destekçilerinin yüzde 78'inin Merz'in çalışmalarından memnun olmaması dikkati çekti.

Aynı şirketin Kasım 2025'te yaptığı ankette Merz'in çalışmalarından memnun olmayanların oranı yüzde 75, memnun olanların oranı da yüzde 23 olarak belirlenmişti.

Kaynak: AA

Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım Bensu Soral’dan evlilik teklifi itirafı: Diz çökünce dans ediyoruz sandım
Türkiye’nin en zengini değişti Murat Ülker zirveyi kaptırdı Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu Her yerde bu adamı arıyor Bir anlık dalgınlığı 100 euroya mal oldu! Her yerde bu adamı arıyor

12:08
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
11:40
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
11:33
Huzur Partisi’nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
11:29
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
10:45
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
10:36
Vatandaş rahatsızdı Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
