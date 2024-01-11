Almanya\'da İç İstihbarat Başkanı, Demokrasiye Yönelik Tehditlere Dikkat Çekti

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı (BfV) Thomas Haldenwang, halktan demokrasiye yönelik tehditleri ciddiye almaları çağrısında bulundu.

Haldenwang, kamu yayıncısı ARD televizyon kanalındaki "Kontraste" programında yaptığı açıklamada, güvenlik makamlarının demokrasiye yönelik tehditlere karşı sınırlı önlemler alabildiğini ifade ederek, "Bundan dolayı toplumun orta kesiminin, sessiz çoğunluğun uyanmasını ve Almanya'daki aşırı sağa karşı net tutum sergilemesini istiyorum." dedi.

Aşırı sağcılık ve antisemitizmin tehlikelerinin yeterince iyi algılanmadığını ifade eden Haldenwang, bunun belirli partilerin güçlenmesine kayıtsız kalınmasında görüldüğünü belirtti.

Haldenwang, ülkedeki sessiz çoğunluktan demokrasiye sahip çıkmasını isteyerek, "İnsanlar özel hayatlarında konforlu oldular ve demokrasimize yönelik tehditlerin ne kadar ciddi hale geldiğini yeterince algılamıyorlar." ifadesini kullandı.

Antisemitizmin Almanya'da yeni bir boyuta çıktığına işaret eden Haldenwang, "Holokost'un ortaya çıktığı ülkede antisemitizmin artık açıkça sergilenmesi utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Forsa araştırma şirketinin yaptığı anket, eylülde eyalet meclisi seçimlerinin yapılacağı Saksonya, Thüringen ve Brandenburg eyaletlerinde İslam karşıtı, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin birinci sırada olduğunu ortaya koydu.

Buna göre AfD, Thüringen eyaletinde oyların yüzde 36'sı ile birinci, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise oyların yüzde 20'si ile ikinci sırada yer alıyor.

Almanya'da hükümet koalisyonunda yer alan Başbakan Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti ise eyalette yüzde 9, Yeşiller de yüzde 5 oy oranına sahip.

AfD Saksonya eyaletinde yüzde 34, Brandenburg eyaletinde de yüzde 32 oy oranına sahip görünüyor.

Ankete göre Saksonya'da CDU yüzde 30, SPD yüzde 7 ve Yeşiller yüzde 8, Brandenburg eyaletinde ise SPD yüzde 22, CDU yüzde 16 ve Yeşiller yüzde 7 oranında yer alıyor.