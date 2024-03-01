Almanya'da İklim Aktivistleri Hükümete Çağrıda Bulundu

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Almanya'nın bir çok şehrinde yürüyüş yapan iklim aktivistleri, hükümete iklimin korunması ve sosyal güvenliğe yatırım yapması çağırısında bulundu.

Fridays for Future gençlik hareketi tarafından düzenlenen gösterilere Birleşik Hizmet Çalışanları Sendikası (Ver.di) destek verince işçiler de gösteriye katıldı.

Başkent Berlin'de bir araya gelen göstericiler ellerinde iklimin korunmasına yönelik sloganların yazılı olduğu dövizler taşıdı ve yapılan konuşmalarda federal hükümetten iklimin korunması konusunda daha güçlü eylem talep edildi.

Organizatörler, Almanya'nın 115'ten fazla şehir ve kasabasında düzenlenen gösterilere on binlerce kişinin katıldığını açıkladı.

Fridays for Future hareketi Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a yönelik yayımladığı açık mektupta, istihdam ve toplu taşıma sektöründeki yatırımları arttırma, sosyal güvenlik için de daha fazla fon ayırma çağrısında bulundu.

Sürdürülebilir ve iklim dostu enerji dönüşümünün ancak devletin büyük yatırımlarıyla sağlanabileceğinin altının çizildiği mektupta, "Yıllardır iklimin daha fazla korunması için mücadele eden gençler, gelecek konusunda giderek daha kötümserleşiyor." ifadesi kullanıldı.