Almanya'da İklim Aktivistleri Hükümete Çağrıda Bulundu

Almanya'nın bir çok şehrinde yürüyüş yapan iklim aktivistleri, hükümete iklimin korunması ve sosyal güvenliğe yatırım yapması çağırısında bulundu.
Fridays for Future gençlik hareketi tarafından düzenlenen gösterilere Birleşik Hizmet Çalışanları Sendikası (Ver.di) destek verince işçiler de gösteriye katıldı.
Başkent Berlin'de bir araya gelen göstericiler ellerinde iklimin korunmasına yönelik sloganların yazılı olduğu dövizler taşıdı ve yapılan konuşmalarda federal hükümetten iklimin korunması konusunda daha güçlü eylem talep edildi.
Organizatörler, Almanya'nın 115'ten fazla şehir ve kasabasında düzenlenen gösterilere on binlerce kişinin katıldığını açıkladı.
Fridays for Future hareketi Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a yönelik yayımladığı açık mektupta, istihdam ve toplu taşıma sektöründeki yatırımları arttırma, sosyal güvenlik için de daha fazla fon ayırma çağrısında bulundu.
Sürdürülebilir ve iklim dostu enerji dönüşümünün ancak devletin büyük yatırımlarıyla sağlanabileceğinin altının çizildiği mektupta, "Yıllardır iklimin daha fazla korunması için mücadele eden gençler, gelecek konusunda giderek daha kötümserleşiyor." ifadesi kullanıldı.
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Düzce'de Nurettin Zafer Stadyumu'nda oynanacak olan Kuzey Yıldızı Spor ve Kaynaşlı Belediyespor U-17 futbol müsabakası öncesinde stadyumun aydınlatma direği yanmaya başladı. Olayın haber verilmesi üzerine Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak müsabaka yangın nedeniyle ertelendi.
Çanakkale'de sol bacağına doku ölümü (nekroz) teşhisi konulan yaralı güvercin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğünde operasyon geçirdi. Güvercinin sol bacağı ampute edildikten sonra tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanacak ve doğal ortamına bırakılacak.
Fransız çiftçiler, tarihi Versay Sarayı'nın önünde hükümetin tarım politikasına karşı traktörleriyle eylem gerçekleştirdi. Başkent Paris'e yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Versay kentinde çiftçiler, iktidarın tarım politikasını protesto etti. Çiftçiler, traktörlerini sıra halinde tarihi Versay Sarayı'nın önüne park etti. Eylemciler, traktörlerinin üzerine sendikalarının ve Fransa'nın bayrağını astı. Ülkenin siyasi tarihinde önemli konuma sahip Versay Sarayı, 17. yüzyılda Fransa Kralı 13. Louis'nin talimatıyla inşa edildi. Ülkenin en görkemli tarihi saraylarından Versay, yılda 7 milyon ziyaretçi ağırlıyor. Fransa'da hükümetin ve Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarına tepki gösteren ve ücretlerden memnun olmayan çiftçiler, zaman zaman traktörleriyle Paris ve çevresinde eylemler düzenliyor.
İYİ Parti, Mamak Belediye Başkan adayı olarak Kevser Koyuncu Ofluoğlu'nu belirledi. Ankara İl Seçim Kurulu tarafından Hüseyin Bayındır'ın adaylığı düşürülmüştü. İYİ Parti, yeni adayını 3 Mart'a kadar bildirebilecek.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü ve yanında bulunan eşi yaralandı. Tacettin N. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Yaralılar, Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu'da yaptığı konuşmada Türkiye'de demokrasinin standartlarını yükseltmenin gayreti içerisinde olacaklarını belirtti. Tunç, ayrıca adaletin önemine vurgu yaparak hukukun üstünlüğünden taviz vermeyeceklerini ve demokratik dönüşümleri gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yeni dönemde sivil bir Anayasa yapma umudunu da dile getiren Tunç, bu çalışmanın ülke için hayırlı olacağını söyledi.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek İstanbul'un sorunlarını ve çözüm önerilerini açıkladı. Kavuncu, diğer adayların kaybedeceğini ve seçmenin karar vereceğini belirtti. Ayrıca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ile görüşmediğini ifade etti. Kavuncu, seçimde yüzde kaç oy oranı beklediği sorusuna ise anket sonuçlarına dayanarak cevap verdi. Adaylıktan çekilme durumunun olmayacağını vurgulayan Kavuncu, İstanbul'un barınma ve ulaşım sorunlarına dikkat çekti ve İBB'nin gelir kaynakları hakkında endişelerini dile getirdi. Ayrıca, CHP'li belediyelerin afiş ambargosu uygulayıp uygulamadığı sorusuna ise Kavuncu, İmamoğlu ve Kurum'un afiş çalışmalarıyla yarışmanın mümkün olmadığını belirtti. Seçim çalışmaları kapsamında dernek ziyaretleri de gerçekleştiren Kavuncu, partililerle bir araya geldi ve Tüm Giresunlular Derneği'ni ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışının yarın yapılacağını duyurdu. 372 bin metrekare alan üzerine inşa edilen hastane, 1500 yatak, 246 yoğun bakım yatağı, 43 ameliyathane ve 300 poliklinikle hizmet verecek.
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan açıklamada, İsrail tanklarının Gazze'de insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yoğun ateş açtığının doğrulandığı belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusunun son saldırısında 112 sivil hayatını kaybetti. Euro-Med, İsrail'in sivillerin ölümüne neden olan saldırısını kınadı ve İsrail ordusunun yayınladığı videonun gerçekleri çarpıttığını ifade etti.
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