Almanya'da İklim Aktivistlerinin Eylemi Hava Trafiğini Aksattı - Son Dakika
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Almanya'da İklim Aktivistlerinin Eylemi Hava Trafiğini Aksattı

Almanya'da Köln-Bonn Havalimanı'nda gerçekleştirilen iklim aktivistlerinin eylemi, hava trafiğinin askıya alınmasına neden oldu. Letzte Generation (Son Nesil) grubunun uluslararası protesto kampanyasının bir parçası olan eylemde, 2030 yılına kadar fosil yakıtların kullanımdan kaldırılması talep edildi. Benzer eylemler İngiltere, Avusturya, Hollanda, İsviçre, Kanada, ABD, İskoçya ve Norveç'teki havaalanlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

24.07.2024 10:05
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Almanya'da iklim aktivistlerinin Köln-Bonn Havalimanı'nda gerçekleştirdiği eylemin hava trafiğinin aksamasına neden olduğu bildirildi.

Köln polisi beş aktivistin iniş ve kalkış pistine yakın alanda eylem yaptığını ve hava trafiğinin de bu nedenle askıya alındığını açıkladı.

Letzte Generation (Son Nesil) grubunun sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu eylem ile 2030 yılına kadar fosil yakıtların kullanımdan kaldırılmasının talep edildiği ve eylemin uluslararası protesto kampanyasının bir parçası olduğu aktarıldı.

Paylaşımda benzer eylemlerin İngiltere, Avusturya, Hollanda, İsviçre, Kanada, ABD, İskoçya ve Norveç'teki havaalanlarında eş zamanlı olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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