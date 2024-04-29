Almanya'da İmparatorluk Vatandaşları örgütü üyelerinin yargılaması başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da İmparatorluk Vatandaşları örgütü üyelerinin yargılaması başladı

Almanya\'da İmparatorluk Vatandaşları örgütü üyelerinin yargılaması başladı

Almanya'da darbe planı yapmak ve terör örgütü üyesi olmakla suçlanan İmparatorluk Vatandaşları örgütü üyesi 26 sanıktan 9'u Stuttgart'ta yargılanmaya başlandı. Prens Heinrich Reuss'un liderliğindeki örgüt üyeleri, sansasyonel eylem planları yapmakla suçlanıyor. Diğer sanıkların yargılamaları ise Frankfurt ve Münih'te gerçekleştirilecek. Reichsbürger olarak adlandırılan örgüt, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımamakta ve şiddet kullanmaya hazır bir grup olarak bilinmektedir.

29.04.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da darbe planı yaptıkları ve terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda yakalanan "İmparatorluk Vatandaşları" örgütü üyesi 26 sanıktan 9'unun yargılamasına Stuttgart'ta başlandı.

Kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı" (Reichsbürger)" olarak tanımlayan, Prens Heinrich Reuss'un elebaşılığında darbe planlamakla suçlanan 26 sanık, Stuttgart'ın yanı sıra Münih ve Frankfurt'taki yüksek bölge mahkemelerinde hakim karşısına çıkacak.

Meclis oturumu esnasında başbakan ve tüm bakanları alıkoyarak televizyonda halka teşhir etmek gibi sansasyonel eylem planları yaptıkları öne sürülen sanıklar, "terör örgütüne üye olmak" ve "şiddet kullanarak hükümete yönelik darbe planlamaktan" yargılanıyorlar.

Prens Reuss ve eski Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) subayı Rüdiger von P'nin elebaşı olduğu belirtilen örgütün üyesi bazı sanıklara "terör örgütü kurmak, vatana ihanet girişiminde bulunmak, yasa dışı silah bulundurmak veya devleti tehlikeye atacak ciddi bir şiddet eylemine hazırlanmak", bir sanığa ise "cinayete teşebbüs ve ağır yaralama" suçlaması yöneltiliyor.

İlk dava Stuttgart'ta başladı

Stuttgart Yüksek Bölge Mahkemesinde yapılan ilk duruşmayla çoğunluğu örgütün askeri kanadına mensup olmakla suçlanan 9 sanık hakkındaki davanın görülmesine başlandı.

Adliye önündeki yoğun kalabalık nedeniyle duruşmalar, planlanandan en az bir saat geç başladı.

9 sanık, "terör örgütüne üye olmak" ve "vatana ihanet girişimine hazırlanmak" suçlamasıyla yargılanıyor. Sanıklardan biri de cinayete teşebbüsle suçlanıyor.

Mahkeme, gelecek yılın ocak ayına kadar çok sayıda ek duruşma günü belirledi.

Diğer davalar farklı şehirlerde

Aralarında Prens Reuss'un da bulunduğu ve örgüt elebaşılığıyla suçlanan sanıkların yargılanmasına ise 21 Mayıs'ta Frankfurt'ta başlanacak.

Duruşmalardan önce hayatını kaybeden Norbert G'nin ölümünden sonra elebaşı oldukları öne sürülen 9 sanık hakim karşısına çıkacak.

Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesindeki bu duruşmaların, 2025'in ocak ayı ortasına kadar tamamlanması planlanıyor.

Diğer 8 sanığın yargılanmasına da 18 Haziran'da Münih'te başlanacak. Örgütün askeri kanadına mensup oldukları ve üye kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen 8 sanık, Münih Yüksek Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Münih'te Ocak 2025'e kadar 54 duruşmanın görülmesi planlanıyor.

Reichsbürger nedir?

Dosyası 425 bin sayfadan oluşan dava, Federal Cumhuriyet tarihindeki devlet güvenliğiyle ilgili en büyük dava olma özelliğini taşıyor.

İç istihbarat raporuna göre, kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı" (Reichsbürger) olarak görenlerin sayısı 23 bin civarında bulunuyor. 2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır grup, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımıyor.

Üyelerden bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler ise Almanya'nın halen askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

Kaynak: AA

Mahkeme, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da İmparatorluk Vatandaşları örgütü üyelerinin yargılaması başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı. TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı.
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
13:31 Özgür Özel, Bakan Yerlikaya’yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'yı aradı: 1 Mayıs kararını gözden geçirin
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
15:04 Cenk Eren, gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak Cenk Eren, gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacak
15:00 Görenler tanıyamıyor Max Kruse’nin son hali ağızları açık bıraktı Görenler tanıyamıyor! Max Kruse'nin son hali ağızları açık bıraktı
14:55 Para piyasalarının kalbi mayısta Dubai’de atacak. Para piyasalarının kalbi mayısta Dubai'de atacak.
13:37 Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi Türkiye NATO Genel Sekreterliği için kararını verdi
13:37 Çocuğu yaralıyken TikTok’ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma Çocuğu yaralıyken TikTok'ta canlı yayın açan anneden pişkin savunma
12:52 Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 15:38:45. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da İmparatorluk Vatandaşları örgütü üyelerinin yargılaması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement