 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Almanya'da Irkçılığa Karşı Protesto: 50 Binden Fazla Kişi Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da Irkçılığa Karşı Protesto: 50 Binden Fazla Kişi Katıldı

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen protestoya 50 binden fazla kişi katıldı. Göstericiler, aşırı sağcı AfD partisi ve yabancı karşıtlığını protesto etti. AfD'nin sınır dışı edilme planlarına karşı tepki gösterildi. Gösteride, AfD'nin yasaklanması talep edildi. Protestoya kano sahipleri de destek verdi. Güvenlik önlemleri nedeniyle tramvay seferleri aksadı. Almanya'da birçok siyasetçi ve seçmen AfD'nin yasaklanmasını istiyor.

Almanya\'da Irkçılığa Karşı Protesto: 50 Binden Fazla Kişi Katıldı
21.01.2024 - 17:31,
Abone Ol

Almanya'nın Köln kentinde, ırkçılığa ve aşırı sağa karşı düzenlenen protestoya, 50 binden fazla kişi katıldı.

Deutzer Werft'te onbinlerce gösterici, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) partisi karşıtı, "Demokrasiyi koruyun, AfD ile savaşın" temasıyla bir araya geldi.

Gösteride, Almanya'da yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen AfD politikacıları ile Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner'in, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan sınır dışı edilmesini öngören plan üzerine Postdam'da gizlice görüşmeleri protesto edildi.

Yapılan konuşmalarda, AfD'nin eylemleri eleştirildi ve toplumun bütünlüğüne zarar veren bu partinin yasaklanması istendi.

Ren Nehri'ndeki bazı kano sahipleri, protestoya teknelerine yazdıkları mesajlarla katılarak göstericilere destek verdi.

Gösteri süresince güvenlik gerekçesiyle Deutz Köprüsü üzerinden geçen bazı tramvay seferleri yapılamadı.

Büyük güvenlik önlemlerinin alındığı gösteriye, aşırı soğuğa rağmen 50 bini aşkın kişi katıldı.

Almanya'da birçok siyasetçi ve seçmen, yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen AfD'nin yasaklanmasını istiyor.

AfD'nin, gizli bir toplantıda, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik planlarının sızmasının ardından özellikle sendikalar ve sivil toplum örgütleri, halkı aşırı sağa karşı gösterilere katılmaya çağırıyor.

Forza araştırma şirketinin, 12-18 Aralık'ta, 2 bin 501 kişiyle yaptığı ankete göre, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 31, AfD yüzde 23, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 14, Yeşiller yüzde 13, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5 ve Sol Parti yüzde 3 oranında destek görüyor.

AfD, Federal Mecliste 78 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Almanya, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Irkçılığa Karşı Protesto: 50 Binden Fazla Kişi Katıldı - Son Dakika


09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11
Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24
İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
03:42
Zonguldak'ta göçükteki madencilere 11 saat sonra ulaşıldı Zonguldak'ta göçükteki madencilere 11 saat sonra ulaşıldı

Son Dakika
08:51 Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24 İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
03:42 Zonguldak'ta göçükteki madencilere 11 saat sonra ulaşıldı
00:51 Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51 Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi
23:50 Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı, gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:19:40. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Irkçılığa Karşı Protesto: 50 Binden Fazla Kişi Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement