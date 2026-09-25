Almanya'da kabul edilen Polis Yasası, polise telekomünikasyon takibi yetkisi veriyor

Almanya'da polise yeni yetkiler verilmesini öngören "Polis Yasası", Federal Mecliste kabul edildi.

Yasa, polise aşırılıkçılık ve insan kaçakçılığıyla mücadelede ek yetkiler verilmesini, ayrıca hakkında sınır dışı edilme kararı kesinleşmiş yabancılar için sınır dışı edilme öncesinde tutuklama veya gözaltı talep edebilmesini öngörüyor.

1994'te hazırlanan Federal Polis Yasası'nda yapılan yeni düzenlemeyle Federal Polis'e özellikle aşırılıkçılık ve insan kaçakçılığıyla mücadelede yeni yetkiler tanınıyor.

Buna göre, Federal Polis, belirli koşullar altında telekomünikasyon takibi yapabilecek.

Federal Polis'in yetki alanında yakalanan ve hakkında sınır dışı edilme kararı kesinleşmiş yabancılar için sınır dışı edilme tutukluluğu veya gözaltı talebinde bulunabilmesinin önü açılıyor.

Düzenlemenin, sınır dışı edilmesi gereken kişilerin ortadan kaybolmasının önüne geçilmesini amaçladığı belirtiliyor.

Yeni yasayla tren istasyonları ve trenlerde, silah ve bıçak taşımanın yasak olduğu bölgelerde "rastgele ve herhangi bir sebep olmadan kontroller" yapılabilmesine de imkan tanınıyor.