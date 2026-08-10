Almanya'da Kira Artış Hızı Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da Kira Artış Hızı Düşüyor

Almanya\'da Kira Artış Hızı Düşüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da konut eksikliği nedeniyle kiralar artmaya devam ediyor, ancak artış hızı yavaşladı.

Almanya genelindeki konut eksikliği, kiraların 2026'nın ikinci çeyreğinde de artmasına neden oldu. Ancak daha önceki çeyreklere göre artış hızı bir nebze düşmüş durumda.Almanya'da konut arzında yaşanan eksiklik sebebiyle kiralar artmaya devam ediyor.

Alman İpotek Bankaları Birliği'nin (VDP) verilerine göre, apartman daireleri için yapılan yeni kira sözleşmelerinde kiralar, 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 oranında arttı.

Deutsche Bank, Commerzbank, yapı tasarruf sandıkları ve tasarruf bankalarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 50 gayrimenkul finansörünün yer aldığı VDP, diğer yandan önceki çeyreklere kıyasla kira artışının bir miktar yavaşladığını belirtiyor. Nisan-Mayıs-Haziran dönemini ele alan çalışmaya göre, Almanya'nın yedi büyük kentindeki kira artış oranı, yüzde 1,5 ile ülke genelinin altında kaldı. Kira artışının an yüksek olduğu şehir yüzde 3,6 ile Düsseldorf olurken, en az artış, yüzde 0,6 ile başkent Berlin'de kaydedildi.

Almanya'da tahminlere göre yaklaşık bir milyon konut eksikliği bulunuyor. Kırsal alanlarda yoğun bir inşaat faaliyeti yürütülürken büyük kentlerde talep arzı çok aşıyor. 700'den fazla bankanın gerçek sözleşme verilerine dayanan VDP'nin verileri güvenilir kabul ediliyor.

Gayrimenkul fiyatlarında en büyük artış Hamburg'da

VDP'ye göre ikinci çeyrekte sadece kiralar değil, gayrimenkul fiyatları da yükseldi. Daire ve evler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9, birinci çeyreğe göre ise yüzde 0,3 oranında pahalandı.

Yedi büyük kentte gayrimenkul fiyatları yıllık bazda yüzde 2,1 oranında arttı. Bu kentler içinde en güçlü artış yüzde 3,8 ile Hamburg'da gerçekleşti. Onu yüzde 2,5 ile Köln ve yüzde 2,4 ile Frankfurt ve Düsseldorf izledi.

Sıralamada son sıralarda Berlin ve Stuttgart yer aldı (sırasıyla yüzde 1,6 ve yüzde 0,7). Birinci çeyrekte büyük kentlerdeki daire ve evler kimi yerlerde yüzde 4'ün üzerinde pahalanmıştı.

Konut sıkıntısının kiraları ve fiyatları yukarı çektiğini belirten VDP Genel Müdürü Jens Tolckmitt, federal hükümetin bununla ilgili reformlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hükümetin, inşaatlara izin verme sürecini hızlandırmayı ve inşaat maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen "İnşaat Turbosu" programını öven Tolckmitt, "Planlama süreçlerinin ciddi şekilde hızlandırılması ve aşırı teknik gerekliliklerin esnetilebilmesi, piyasadaki tüm aktörlere tam da olması gereken doğru sinyali veriyor" dedi.

dpa/ ET/BK

Kaynak: Deutsche Welle

Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Kira Artış Hızı Düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de korku dolu anlar “Benimle kal“ diyerek peşine takıldı Taksim'de korku dolu anlar! "Benimle kal" diyerek peşine takıldı
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Fener’in eski yıldızından füze Bursaspor sezona galibiyetle başladı Fener'in eski yıldızından füze! Bursaspor sezona galibiyetle başladı
Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar Maaşlar artacak Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Maaşlar artacak
Alaca’da kayıp adam şarampolde ölü bulundu Alaca'da kayıp adam şarampolde ölü bulundu
Samsun’da dayı ve yeğeni denizde boğuldu Samsun'da dayı ve yeğeni denizde boğuldu

01:53
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
01:34
Bahçeli’den Kurtulmuş’a “Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı“ temalı hediye
Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı" temalı hediye
01:09
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek ’ret’ Koray Aydın’dan
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek 'ret' Koray Aydın'dan
00:25
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de
"Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de
00:10
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
23:11
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 05:36:32. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Kira Artış Hızı Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.