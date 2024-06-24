Almanya'da motosikletli polislerin trafik kazasında bir polis hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da motosikletli polislerin trafik kazasında bir polis hayatını kaybetti

Almanya\'da motosikletli polislerin trafik kazasında bir polis hayatını kaybetti

Almanya'nın Stuttgart kentinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a eşlik eden motosikletli polislerin geçirdiği trafik kazasında 1 polisin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazada, bir kadın sürücünün konvoyun bulunduğu caddeye dönmek isterken motosikletli polise çarptığı ve kazada iki polisin de ağır yaralandığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

24.06.2024 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

??????? Almanya'nın Stuttgart kentinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a eşlik eden motosikletli polislerin geçirdiği trafik kazasında 1 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ludwigsburg Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Stuttgart Trafik Polisine bağlı motosikletli polis ekibinin, bir devlet konuğuna Stuttgart Havalimanı'na gidişine eşlik ettiği sırada 69 yaşındaki bir kadın sürücünün kavşakta, konvoyun bulunduğu caddeye dönmek istediği belirtildi.

Açıklamada, kadının, kavşağın konvoy için polis tarafından kapatılmış olduğunu görmediği ve konvoyda yer alan 61 yaşındaki polisin motosikletine çarptığı ifade edildi.

Motosikletin, çarpmanın şiddetiyle kavşağı kapatan 27 yaşındaki polise ait motosikletinin üzerine savrulduğu aktarılan açıklamada, kazada iki polisin de ağır yaralandığı kaydedildi.

Polislerin hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, 61 yaşındaki polisin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yerel saatle 11.15'te meydana gelen kazaya ilişkin soruşturmayı Ludwigsburg Emniyet Müdürlüğünün üstlendiği bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, motosikletli polislerin Stuttgart'ta bulunan Macaristan Başbakanı Orban'a eşlik ettiği belirtildi.

Viktor Orban'ın aracının kazaya karışmadığı ve planlandığı gibi havalimanına doğru yoluna devam ettiği bildirildi.

Orban'ın dün akşam 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kapsamında Stuttgart'ta oynanan Macaristan-İskoçya karşılaşmasını izlediği kaydedildi.

Kaynak: AA

Viktor Orban, Macaristan, Stuttgart, Almanya, trafik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da motosikletli polislerin trafik kazasında bir polis hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:11 İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim
18:41 Görüntülere valilikten açıklama geldi Diyarbakır’da restoran “şeriat“ sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı
17:44 Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege’nin son görüntüsü ortaya çıktı Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege'nin son görüntüsü ortaya çıktı
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
20:14 Masadaki rakam öyle böyle değil Bayern Münih’te Hakan Çalhanoğlu seferberliği Masadaki rakam öyle böyle değil! Bayern Münih'te Hakan Çalhanoğlu seferberliği
19:05 Fenerbahçe sezonu açtı Jose Mourinho sahaya indi Fenerbahçe sezonu açtı! Jose Mourinho sahaya indi
18:25 Montella’nın niyetini okudu Arda Turan’dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum Montella'nın niyetini okudu! Arda Turan'dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum
18:04 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı
17:42 Kuduz köpekleri Ankara’ya getiren Özgünlü’nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı Kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Özgünlü'nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 21:00:44. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da motosikletli polislerin trafik kazasında bir polis hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement