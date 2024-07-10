Almanya'da ödeme aczi yaşayan şirketlerin sayısı artıyor - Son Dakika
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Almanya'da ödeme aczi yaşayan şirketlerin sayısı artıyor

Almanya'da büyük şirketler arasında ödeme aczi yaşayan şirketlerin sayısı 2024'ün ilk yarısında yüzde 41 artarak 162'ye yükseldi. Yönetim danışmanlık şirketi Falkensteg tarafından yayımlanan analize göre, likidite sorunu yaşayan şirketlerin yeniden yapılandırma girişimlerindeki başarı oranı da düşüş gösterdi. Özellikle otomotiv tedarikçileri ve makine mühendisliği şirketleri kepenk kapatmak durumunda kalıyor.

10.07.2024 14:42
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BERLİN, 10 Temmuz (Xinhua) -- Almanya'daki büyük şirketler arasında ödeme aczi yaşayan şirketlerin sayısı 2024'ün ilk yarısında yüzde 41 artarak 162'ye yükseldi.

Yönetim danışmanlık şirketi Falkensteg tarafından Salı günü yayımlanan analize göre 10 milyon euroyu (10,8 milyon ABD doları) aşkın ciro yapan ve likidite sorunu yaşayan şirketlerin yeniden yapılandırma girişimlerindeki başarı oranı da dikkate değer şekilde düştü.

96 dosyadan 40'ı şirket kapanması ya da ödeme acziyle sonuçlanırken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43 artışa işaret ediyor. 2023 yılında sadece 28 şirket kepenk kapatmak zorunda kalırken, 67'sine ise ikinci bir şans verilmişti.

Falkensteg, "Son iki yıldaki enflasyon ve yüksek faiz oranlarının etkilerinin, mevcut ödeme aczi görünümüne yansıdığı açık" ifadesini kullandı.

Özellikle otomotiv tedarikçileri ve makine mühendisliği şirketleri kepenk kapatmak durumunda kalıyor. Bu sektörlerde ödeme aczi başvurusu yapıldıktan sonra olumlu sonuç alma olasılığı ortalamanın çok altında kalıyor.

Bunun yanı sıra elektrikli araçlara geçişin ve ilgili satışların umulduğu gibi gerçekleşmemesi nedeniyle Almanya'daki otomotiv tedarikçileri "alarm" durumunda. Sonuç olarak, söz konusu iş kolunun "bir büyüme fırsatından finansal riske dönüşebileceği" kaydediliyor.

Kaynak: Xinhua

Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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