Almanya'da sel felaketinde itfaiye eri hayatını kaybetti - Son Dakika
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Almanya'da sel felaketinde itfaiye eri hayatını kaybetti

Almanya\'da sel felaketinde itfaiye eri hayatını kaybetti

Almanya'nın güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı selde kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye eri hayatını kaybetti. Sel nedeniyle başlatılan kurtarma operasyonunda lastik botu alabora olan 3 itfaiyeciden biri hayatını kaybederken, diğer ikisi kurtarıldı. Barajların patlaması sonucu yaklaşık 85 bin kişi sıkıntı yaşarken, bölgedeki çok sayıda kişi evlerinden tahliye edildi. Bölgede elektrik kesintileri yaşanabileceği ve yaklaşık 50 bin kişinin etkilenebileceği öngörülüyor. Selin neden olduğu yağış miktarı ise normal bir ayda görülen yağışın bir günde düşmesine sebep oldu.

02.06.2024 15:29
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Almanya'nın güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı selde kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye eri hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, Pfaffenhofen an der Ilm'de meydana gelen sel nedeniyle başlatılan kurtarma operasyonu sırasında lastik botu alabora olan 3 itfaiyeciden birinin yaşamını yitirdiğini, ikisinin kurtarıldığını açıkladı.

Pfaffenhofen an der Ilm'deki iki baraj duvarlarının patlaması sonucu yaklaşık 85 bin kişinin büyük sıkıntı yaşadığı belirtildi.

Barajların onarımının mümkün olmaması sebebiyle bölgedeki çok sayıda kişi, evlerinden tahliye edilerek güvenli alanlara gönderildi.

Bölgede elektrik kesintilerinin yaşanabileceği, yaklaşık 50 bin kişinin etkilenebileceği öngörülüyor.

Metrekareye ortalama 130 kilogram yağış düştü

Meteorolojiden yapılan açıklamada, aralıksız yağışın cuma gününden bu yana devam ettiği, normalde bir ayda görülen yağışın bir günde düştüğü bildirildi.

Baden-Württemberg eyaletindeki Kisslegg beldesinde cuma günü 24 saatte metrekareye ortalama 130 kilogram, Bavyera'daki Bad Wörishofen beldesinde de ortalama 129 kilogram yağış düştü.

Bölgedeki etkili yağışın salı gününe kadar sürmesinin beklendiği belirtilerek, halka dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ve Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, sel bölgesini ziyaret etti.

Markus Söder, ülkenin güneyindeki şiddetli ve sürekli yağışlar nedeniyle su baskınlarında görev alan kurtarma personelinin sayısının 40 bin kişi olduğunu açıkladı.

Afetten etkilenenlere akıllı telefon uyarılarını ciddiye almaları çağrısında bulunan Söder, "Eğer bir yerde cep telefonu uyarısı alırsanız ve dışarı çıkmanız ve tahliye olmanız söylenirse bavulunuzu toplamayın, yanınıza her türlü eşyayı almayın, sadece o anda dışarı çıkın. Bu, gerçekten hayat memat meselesi." dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da selde görev alan kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Scholz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Birçok yerde selin sonuçlarıyla mücadele eden kurtarma ekiplerine ve yardımcılara teşekkür etmek ve saygı duymak zorundayız. Pfaffenhofen'de bir itfaiyecinin ölümü beni etkiledi. Düşüncelerim ailesi ve meslektaşlarıyla birlikte." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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