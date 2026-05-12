Almanya'da Siber Suçlar Artıyor

12.05.2026 17:00
Almanya'da 2025 Siber Suç Durum Raporu'na göre, geçen yıl 333 bin 922 siber suç tespit edildi.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkan Yardımcısı Martina Link, Berlin'de düzenledikleri basın toplantısında 2025 Siber Suç Durum Raporu'nu tanıttı.

Raporda, 2025'te ülke içinde 126 bin 34, faili belirsiz veya başka ülkeler kaynaklı ise 207 bin 888 siber suç tespit edildiği, böylece toplam siber suç sayısının 333 bin 922'ye ulaştığı belirtildi.

Geçen yıl ülke içinde tespit edilen siber suçların bir önceki yıla göre yüzde 4,1 gerilediği aktarılan raporda, faili belirsiz veya başka ülkeler kaynaklı siber suçların ise 2024'e kıyasla yüzde 3 arttığı ifade edildi.

Raporda ayrıca fidye yazılımı (ransomware) kapsamında 1041 suç duyurusunda bulunulduğu bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Dobrindt, Almanya'da kamu güvenliği açısından siber suçların en büyük sınamalardan biri olduğunu belirterek, "Siber alandaki tehdit seviyesi yüksek kalmaya devam ediyor." dedi.

Özellikle fidye yazılımlarının şirketler için büyük tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü vurgulayan Dobrindt, 2025'te fidye yazılımı saldırılarının bir önceki yıla göre yüzde 10 arttığını kaydetti.

Dobrindt, 2025'te DDoS (servis dışı bırakma) saldırılarının da 2024'e göre yüzde 25 artarak 36 bine yükseldiğini belirterek, bunun kamu kurumları, şirketler ve altyapıya ayda yaklaşık 3 bin DDoS saldırısı düzenlendiği anlamına geldiğini ifade etti.

Siber saldırılara karşı savunmayı genişletmek istediklerini aktaran Dobrindt, bunun için gerekli yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu ve buna ilişkin yasayı bu ay içinde Bakanlar Kurulu'na getirmek istediğini kaydetti.

Dobrindt, bu yasanın gelecekte aktif siber savunmayı mümkün kılacak yetkileri içereceğini ifade ederek, böylelikle mevcut teknik imkanların siber alandaki suçlularla mücadelede en verimli şekilde kullanılabileceğini bildirdi.

BKA Başkan Yardımcısı Link ise siber suçlar göz önüne alındığında Almanya'nın en çok saldırıya uğrayan ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.

2025'te kaydedilen siber suçların üçte ikisinin ülke dışından işlendiği veya faili belirsiz olduğuna işaret eden Link, Almanya'nın bilgi, iletişim ve yeni medya sektörlerinin çatı kuruluşu BITKOM'un geçen yıl siber saldırılar nedeniyle oluşan zararın 2024'e göre 24 milyar avro artarak yaklaşık 202 milyar avroya yükseldiğini tahmin ettiğini aktardı.

Link, bunun BITKOM tarafından ölçülen en yüksek zarar olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

