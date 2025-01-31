Almanya'da Sığınmacı Aile Birleşimi Tasarısı Reddedildi

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Almanya'da Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) geçici koruma verilen sığınmacıların aile birleşimlerini durdurmasını içeren yasa tasarısı Meclis'te reddedildi.

Federal Meclis'te yoğun tartışmalara yol açan ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) desteğiyle kabul edilmesi beklenen yasa tasarısı, 4 saatlik aranın ardından oylandı.

"Üçüncü ülke vatandaşlarının Almanya'ya yasa dışı akışının sınırlandırılması" başlıklı yasa tasarısına 350 milletvekili hayır oyu verirken, 338 milletvekili ise evet oyu kullandı. 5 milletvekili ise çekimser kaldı.

AfD, Hür Demokratlar (FDP) ve sol popülist Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) tasarı lehinde oy kullanacaklarını açıklamışlardı. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Parti ise tasarıyı eleştirerek hayır oyu kullanacaklarını açıklamıştı.

Oylamadan önce yapılan konuşmalarda CDU/CSU'nun Genel Başkanı Friedrich Merz'e yoğun eleştiri yapıldı.

SPD meclis grup başkanı Rolf Mützenich, Merz'e seslenerek, "Şereften düşüş sonsuza kadar seninle kalacak. Ama cehennemin kapısı, evet, söylüyorum, cehennemin kapısını hala birlikte kapatabiliriz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, tasarının meclise sunulmasının Almanya'nın özellikle Avrupa'daki ortakları için endişe verici olduğunu belirterek, "Son 48 saat içinde kaç mesaj aldığımı bilmek istemezsiniz. Çünkü Avrupa Almanya'ya bakıyor." ifadelerini kullandı.

Yasa tasarısı ülkede geçici koruma verilen sığınmacıların aile birleşimlerinin durdurulması ve ayrıca polisin göçmenlerin sınır dışı edilmesi sürecindeki yetkilerini artırmasını içeriyordu.

CDU/CSU, AfD'nin de yardımıyla çarşamba günü Federal Meclis'te göç politikasını sıkılaştırmaya yönelik bir önergeyi kabul ettirmişti.

Böylece bu oylama Alman siyasetinde tarihi bir dönüm noktası olmuş ilk kez demokratik bir parti, aşırı sağcı bir partinin desteğini alarak önergenin kabul edilmesine olanak sağlamıştı.